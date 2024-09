Manchester City-Inter 0-0, nerazzurri stoici e coraggiosi all’Etihad

L’Inter pareggia 0-0 contro il Manchester City nel match valido per la prima giornata della Champions League 2024/2025. Partita di alto livello da parte dei nerazzurri all’Etihad, che giocano con coraggio e a viso aperto contro gli uomini di Guardiola, rendendosi anche pericolosi e resistendo in difesa. Inter che conquista 1 punto nella classifica generale.

Manchester City-Inter 0-0, Inzaghi blocca Guardiola. I nerazzurri passano indenni contro i campioni d’Inghilterra

Minuto 4 Manchester City subito pericoloso in contropiede con Grealish che sfonda in area e cerca il servizio per Haaland, che viene però anticipato da Bastoni che evita guai. Il primo tiro in porta è però dell’Inter, che al minuto 7 ha spazio al limite dell’area con Thuram. Il francese scarica il destro, Ederson controlla senza problemi.

City che tiene il possesso palla e il maggior dominio del gioco, ma è un Inter coraggiosa quella che approccia all’Etihad Stadium e che quando ha spazio e campo prova ad impensierire i Citizens. Minuto 17 ancora conclusione di Thuram, al termine di una buona azione nerazzurra: Ederson blocca il mancino del 9 dell’Inter. Padroni di casa pericolosi al minuto 24 con De Bruyne che imbuca per Savinho. Il talento brasiliano tira forte ma manda alto col destro. Il City spinge e al 35′ sfiora il vantaggio con Haaland. Il norvegese trova spazio e prova con una rovesciata col sinistro che esce a fil di palo a Sommer battuto.

L’Inter risponde sempre con Thuram che al minuto 41 riceve da Zielinski e prova a piazzare il destro. Palla fuori. Prima della fine della prima frazione occasionissima per Carlos Augusto, che lanciato in ripartenza da Taremi impegna Ederson con un sinistro forte deviato in corner. Primo tempo che si chiude con lo 0-0.

Doppio cambio all’intervallo per Guardiola che inserisce Gundogan e Foden al posto di De Bruyne e Savinho. Secondo tempo che viaggia sul copione di una partita estremamente equilibrata tra City ed Inter, con Inzaghi che al 20′ della ripresa opera i primi due cambi togliendo Thuram e Zielinski per Lautaro Martinez e Mkhitaryan. Occasionissima per il City al 69′ con Foden su imbucata di Gundogan, che da ottima posizione calcia diretto in porta, paratona di Sommer che ferma l’inglese. Al 73′ altri cambi per l’Inter: dentro Dumfries e Pavard e fuori Darmian e Bisseck. Cambi anche per il City, che leva dal campo Bernardo Silva per inserire Doku. Ultimo cambio per l’Inter con Inzaghi che toglie un affaticato Calhanoglu per Frattesi. Il Manchester City prova il forcing finale alla ricerca del gol, ma l’Inter resiste e tiene lo 0-0 contro la corazzata inglese di Guardiola al termine di un’ottima partita di coraggio, applicazione e sacrificio.