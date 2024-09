Manchester City-Inter, Inzaghi cambia tutto? La probabile

Questa sera alle 21:00 all’Etihad Stadium l’Inter affronta il Manchester City nel match valido per la prima giornata della Champions League 2024/2025. Possibili scelte a sorpresa per Inzaghi, che può lasciare fuori alcuni big.

L’attesa è quasi finita e l’Inter è pronta ad esordire nel nuovo format della Champions League nella super sfida contro il City di Guardiola, in un remake della Finalissima del 2023 e vinta di misura dalla formazione inglese. I nerazzurri vogliono partire alla grande e puntare ad un risultato importante contro un avversario di grandissimo valore.

Manchester City-Inter, Inzaghi rivoluziona la formazione. Fuori Lautaro, Pavard e Mkhitaryan: la probabile dei nerazzurri

L’Inter arriva alla partita contro i Citizens dopo il deludente pari in campionato contro il Monza, e dove oltre alle critiche per il gioco di squadra ci sono state quelle anche per le scelte di Simone Inzaghi, che ha preferito lasciare in panchina per tutta la partita alcuni top della rosa come Acerbi, Bastoni, Barella e Calhanoglu in ottica di averli riposati questa sera.

I quattro citati saranno ovviamente titolari contro il Manchester City, ma secondo quanto riportato da Sky Sport Inzaghi sarebbe pronto a sorprendere nuovamente con un’altra formazione inedita e con scelte forti. Vanno infatti verso la panchina Lautaro Martinez. Henrikh Mkhitaryan e Benjamin Pavard con il loro posto che dovrebbe essere preso da Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Yann Bisseck. Unico vero ballottaggio che ancora permane a poche ore dalla sfida è quello solito della fascia destra, con Matteo Darmian che ha risorpassato Denzel Dumfries per una maglia da titolare. A sinistra obbligata la scelta di Carlos Augusto a causa dell’infortunio di Federico Dimarco.

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Darmian, Thuram, Taremi.