Infortuni Inter, Inzaghi perde un big per la sfida col City

Nella partita di ieri sera i nerazzurri hanno sbattuto sull’1-1 contro il Monza, frenando la loro corsa in in classifica al termine di una partita sotto le attese. Cattive notizie anche sul fronte infortuni per l’Inter, che rischia di dover fare a meno di un titolarissimo per la sfida Champions contro il Manchester City di mercoledì sera.

Non un bel Day After in casa Inter, con i nerazzurri che si leccano le ferite dopo il deludente pareggio maturato ieri sera all’U-Power Stadium contro il Monza. Un 1-1 che ha impedito alla squadra di Inzaghi di prendersi la vetta solitaria della classifica, e che invece ha messo i Campioni d’Italia a quota 8 e a-1 dal primo posto attualmente occupato dal Napoli.

Infortuni Inter, ansia per Dimarco. L’esterno sinistro salta il City e rischia anche il Derby

Una brutta partita e giocata male dall’Inter, che è riuscita ad evitare una clamorosa sconfitta solo a due dalla fine con la rete di Denzel Dumfries, su assist di Carlos Augusto. Non solo il risultato ad aver fatto male all’Inter, che è in stato di agitazione per le condizioni di Federico Dimarco. L’esterno sinistro ha giocato da titolare e per tutti i 90 minuti della sfida contro il Monza, subendo un acciacco muscolare negli ultimi attimi dell’incontro.

Verso gli ultimi minuti di partita e dopo un recupero difensivo molto dispendioso Dimarco ha sentito tirare il muscolo del flessore della coscia destra, rimanendo in campo però fino alla fine a causa del numero di sostituzioni esaurite. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno sinistro nerazzurro avrebbe rimediato un affaticamento muscolare, un problema che lo pone certamente fuori per la partita di mercoledì sera contro il Manchester City in Champions League.

Dimarco salta il Derby?

La preoccupazione per l’Inter è doppia perché ora Dimarco è in forte dubbio anche per il Derby contro il Milan in programma domenica sera, con i nerazzurri che sperano che il giocatore possa fare un recupero lampo per la Stracittadina. Inzaghi ora deve pensare a delle soluzioni alternative, con Carlos Augusto principale indiziato nel fare le veci di Dimarco, oppure l’adattamento sulla fascia sinistra di Darmian.