Inter, è ufficiale il rinnovo di Kristjan Asllani

In attesa di archiviare il deludente pareggio contro il Monza in campionato e affrontare il Manchester City mercoledì sera in Champions League l’Inter continua il lavoro di conferma dei più importanti elementi della rosa, con il club nerazzurro che ha ufficializzato il rinnovo contrattuale per Kristjan Asllani.

Inter, fiducia ad Asllani. Rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 per il centrocampista: il comunicato del club

Il regista albanese è stato uno dei più negativi nella partita di ieri sera contro il Monza, con Asllani che aveva il compito non facile di prendere le redini del centrocampo in assenza di Hakan Calhanoglu. La prestazione non è stata delle migliori, ma l’Inter ribadisce la fiducia nel talento e nel potenziale del centrocampista ex Empoli per il futuro, con un prolungamento di un ulteriore anno rispetto alla precedente scadenza fissata per il 30 giugno 2027.

Arrivato all’Inter nella stagione 2022/2023, in due anni in nerazzurro Asllani ha totalizzato 64 presenze con 1 gol e 2 assist tra tutte le competizioni. Nel palmares 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Il comunicato

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il

prolungamento di contratto del giocatore Kristjan Asllani: il centrocampista classe 2002 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028“.