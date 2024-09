Inter, ora la Champions: la probabile contro il City

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Monza, il focus dell’Inter ora si sposta sulla Champions League e sulla super sfida in programma mercoledì sera contro il Manchester City all’Etihad Stadium.

Archiviare e dimenticare in fretta il passo falso di ieri col Monza e resettare in vista di una settimana davvero complicata. Si parte mercoledì sera, quando l’Inter farà il suo esordio nel nuovo format della Champions League nella partita contro il Manchester City di Guardiola. Domenica poi sarà tempo di Derby contro il Milan.

Inter, la probabile contro il Manchester City in Champions. Inzaghi ritrova i titolarissimi: dentro Acerbi, Barella, Calhanoglu e Bastoni. Chi al posto di Dimarco?

Due impegni difficili e che l’Inter cercherà di affrontare al meglio, anche per cancellare con immediatezza l’amarezza di Monza. Contro i Citizens Simone Inzaghi dovrebbe optare per la formazione tipo, con il tecnico nerazzurro che ha tenuto a riposo alcuni titolarissimi ieri sera per tenerli pronti per la super sfida dell’Etihad.

Scontato il ritorno in campo dal primo minuto di Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, tutti e quattro rimasti in panchina contro il Monza e pronti a tornare per l’esordio europeo stagionale. Non troppo difficile ipotizzare anche il resto dell’11 che affronterà il City, con Sommer in porta e Pavard che andrà a chiudere il reparto difensivo. Nonostante la prova opaca di ieri, non pare essere in discussione la presenza di Mkhitaryan da titolare a comporre il trio di mediana preferito da Inzaghi. In attacco poi la coppia Lautaro Martinez e Thuram è favorita, ma non sono da escludere sorprese dato la condizione non eccelsa dell’argentino e che potrebbe essere sostituito da Mehdi Taremi.

I dubbi sulle fasce: Dumfries più di Darmian. Carlos Augusto al posto di Dimarco

Gli unici dubbi per l’Inter e per Simone Inzaghi riguardano le fasce laterali. A destra dovrebbe esordire da titolare in questa stagione Denzel Dumfries, autore del gol del pari ieri col Monza e che dovrebbe subentrare a Matteo Darmian. A sinistra non ci sarà Federico Dimarco: l’esterno ha accusato un affaticamento al flessore della coscia destra nel finale contro i brianzoli e il suo posto dovrebbe essere preso da Carlos Augusto.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro Martinez, Thuram.