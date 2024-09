Champions, Inter verso il Manchester City: Inzaghi perde un altro big

Domani sera all’Etihad Stadium l’Inter affronta il Manchester City nel match valido per la prima giornata della nuova Champions League. I nerazzurri vogliono dimenticare il pari di campionato col Monza e partire alla grande mell’esordio europeo.

Guardare avanti e pensare ai prossimi impegni uno alla volta. L’1-1 di Monza ha lasciato più di un amaro in bocca in casa Inter, che però ora deve concentrarsi su una settimana assolutamente di fuoco tra Champions League e Serie A. Domani la super sfida contro il City di Guardiola e Haaland, e poi domenica il Derby contro il Milan.

Champions, l’Inter si prepara per il Manchester City ma c’è un altro forfait. Anche Arnautovic KO: fuori in cinque!

Non il più facile degli esordi nella nuova e innovata formula della Champions League, ma dopo il turnover di Monza Inzaghi vuole provare a fare il colpaccio contro i Campioni d’Inghilterra e vendicare la Finale di Istanbul nel 2023. Il Mister nerazzurro torverà molti dei titolarissimi lasciati a riposo contro i biancorossi come Acerbi, Bastoni, Barella e Calhanoglu, ma dovrà fare a meno di Federico Dimarco. Niente da fare per l’esterno sinistro, che ha rimediato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra sul finale della partita di campionato e resterà a Milano, con la speranza di recuperare in tempo per il Derby.

Arriva però un’altra assenza in casa Inter. Come riportato da Sky Sport, nella rifinitura della squadra svolta ad Appiano Gentile, oltre a Dimarco non era presente in campo nemmeno Marko Arnautovic. Febbre alta per l’attaccante austriaco, che non sarà a disposizione per la trasferta di Manchester. Oltre a Dimarco e Arnautovic resta non a disposizione il lungodegente Tajon Buchanan. Out anche Joaquin Correa e Tomas Palacios, esclusi dalla lista UEFA per le partite di Champions.

La probabile formazione

Scelte piuttosto chiare quelle che andrà a fare Simone Inzaghi per la formazione contro il Manchester City. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, Acerbi e Bastoni. Centrocampo con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.