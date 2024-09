Manchester City-Inter, la probabile formazione degli avversari

Manca ormai pochissimo a Manchester City-Inter, match in programma domani sera all’Etihad Stadium e valido per la prma giornata di Champions League. Dopo il leggero turnover di campionato, Guardiola ritrova alcuni dei super titolari per la sfida ai nerazzurri.

Quella di domani sera tra il City e l’Inter è sicuramente una delle partite più affascinanti della prima giornata della nuova Champions League, totalmente stravolta nel format. Niente più fase a gironi, ma otto partite secche con otto avversari diversi e una classifica unica a decretare le squadre qualificate al turno successivo.

Manchester City-Inter, Guardiola ritrova le sue star. Tornano titolari Rodri, Bernardo Silva e Ruben Dias. Duello sulla trequarti

Non un esordio facile quello dell’Inter, accoppiata nella prima sfida europea dell’annata al Manchester City. I Campioni d’Inghilterra di Pep Guardiola sono già partiti alla grande in stagione, facendo quattro su quattro in Premier League e prendendosi già la vetta solitaria nel campionato inglese. Soliti campioni e solito gioco efficace e spettacolare, trascinato soprattutto da un Erling Haaland in uno stato di forma spaziale con il bomber norvegese già a 9 reti in 4 partite.

Nel successo di misura contro il Brentford di sabato Guardiola ha tenuto a riposo (almeno dall’inizio) alcuni super big della sua rosa come Ruben Dias, Rodri, Bernardo Silva e Josko Gvardiol. Tutti presenti e arruolabili per domani sera, con il tecnico catalano che pare virare verso il 4-2-3-1 come modulo di riferimento contro l’Inter.

La probabile formazione del City

4-2-3-1 con Ederson in porta, difesa con Walker, Ruben Dias, Akanji e Gvardiol. In mediana Rodri e Gundogan, mentre sulla trequarti agiranno Bernardo Silva e Grealish come ali e probabilmente Kevin De Bruyne sulla trequarti, con il giocatore belga in vantaggio su Phil Foden, rimasto in panchina per tutto il match contro il Brentford. Unica punta ovviamente Haaland, pericolo numero uno per la difesa nerazzurra.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Graelish, Haaland.