Monza-Inter 1-1, Dumfries salva i nerazzurri in una serata no

L’Inter pareggia 1-1 contro il Monza nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Brutta partita da parte dei nerazzurri, che incappano nel secondo pareggio in trasferta di fila. Accade tutto negl ultimi minuti della ripresa, con il vantaggio di Mota all’81 e il pari di Dumfries al minuto 88. Inter che sale a 8 punti in classifica, a -1 dal Napoli capolista.

Monza-Inter 1-1, Dumfries evita il KO ad una brutta Inter. Inzaghi fermato da Nesta: gioco assente e ritmo lento all’U-Power

L’Inter non convince già nel primo tempo, assolutamente non esaltante per i nerazzurri contro il Monza. Gli uomini di Inzaghi mantengono maggiormente il possesso palla ma nella prima frazione di gioco all’U-Power Stadium, il ritmo e la manovra dell’Inter è troppo lenta per creare veri pericoli ad una formazione avversaria molto attenta e organizzata, e che in fase di possesso non disdegna in coraggio nell’andare avanti.

Pur con un andamento troppo compassato e che fatica ad accendere i soliti meccanismi di gioco fluidi dell’Inter, i nerazzurri si rendono pericolosi soprattutto sull’asse di sinistra e con Dimarco, che al minuto 5 prova a sorprendere Turati con una botta da fuori. Due minuti dopo ancora Dimarco mette sulla testa di Lautaro una grande chance, che il 10 nerazzurro però spreca mandando alto. L’ultima occasione del primo tempo porta la firma di Frattesi, con la mezzala italiana che in inserimento e in spaccata manda fuori. Prima frazione non efficace soprattutto del centrocampo, con un molto deludente Asllani e un impreciso Mkhitaryan.

Al minuto 55 della ripresa Inzaghi scuote la squadra. Fuori Darmian, Mkhitaryan e Lautaro Martinez e dentro Dumfries, Zielinski e Taremi. Anche nella ripresa l’Inter fatica enormemente nella manovra sia con le idee in mediana, che sul gioco sulle fasce che a parte dal lato sinistro non ingrana. Ad un quarto d’ora dalla fine mossa a sorpresa di Inzaghi che toglie dal campo Thuram e Asllani per inserire Correa e Arnautovic che si schiera con un 3-4-1-2, con due punte pesanti e Il Tucu dietro gli attaccanti.

Al minuto 81 però è un volenteroso Monza che punisce l’Inter, con una girata di testa di Dany Mota su servizio di Izzo, che anticipa i centrali nerazzurri e firma l’1-0 dei biancorossi. Al minuto 88 i nerazzurri strappano con forza il pari con Dumfries, che in tap in raccoglie l’assist di Carlos Augusto. Ma una prestazione assolutamente insufficiente per i Campioni d’Italia, apparsi davvero molto appannati e fuori giri sia nel gioco corale che in alcuni singoli.