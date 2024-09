(Photo by Matteo Bazzi, ANSA) Interdipendenza.net

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Monza-Inter, match in programma alle 20:45 all’U-Power Stadium e valido per la quarta giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due allenatori Alessandro Nesta e Simone Inzaghi.

Dopo oltre due settimane l’Inter torna in campo nell’impegno di campionato contro il Monza. Nerazzurri che dopo i pareggi di Juventus e Torino (e in attesa domani dell’Udinese), possono regalarsi la vetta solitaria della classifica. Di fronte una formazione brianzola che deve ancora trovare il primo successo stagionale.

Monza-Inter, le formazioni ufficiali del match: ci sono Lautaro e Mkhitaryan. Frattesi titolare. Nesta lancia Caprari in attacco

Scelte abbastanza a sorpresa per Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che opera un turnover meno pesante rispetto a quanto paventato nei giorni scorsi. La notizia più rilevante è la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez. Il Capitano dell’Inter parte dall’inizio assieme a Marcus Thuram. Chance da titolari per Frattesi e Asllani, inamovibile invece Mkhitaryan. Darmian favorito a Dumfries a destra. Carlos Augusto e de Vrij al posto di Bastoni e Acerbi. In panchina anche Barella e Calhanoglu.

Qualche cambio rispetto alla vigilia anche per Nesta, che scioglie il dubbio sulla fascia destra preferendo Pedro Pereira a Birindelli, e soprattutto sceglie Caprari al posto di Dany Mota nel tridente offensivo composto anche da Daniel Maldini e Milan Djuric.

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Marì, Carboni, Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos, Maldini, Caprari, Djuric.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.