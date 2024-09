Monza-Inter, le probabili formazioni del match

Questa sera alle 20:45 allo stadio Brianteo l’Inter affronta il Monza nel match valido per la quarta giornata di campionato. Nel mirino dei nerazzurri la vetta della classifica, con Mister Inzaghi che vara il turnover con vista sull’esordio Champions contro il Manchester City.

Dopo le due due settimane di pausa per la sosta Nazionali, l’Inter torna in campo con l’obiettivo di continuare a correre in campionato. I risultati di ieri di due delle principali rivali (la Juventus frenata 0-0 contro l’Empoli e il Milan vittorioso 4-0 sul Venezia), spingono i Campioni d’Italia in carica a non dover fallire la trasferta di Monza, dove sono già in palio punti importanti.

Monza-Inter, le probabili formazioni. Inzaghi attiva il turnover. Fuori Lautaro, Bastoni e Calhanoglu. Frattesi con Barella?

Una partita da non sbagliare per l’Inter, ma anche una partita dove Inzaghi dovrà gestire col primo turnover stagionale. Il pensiero dei nerazzurri è anche e soprattutto verso la super sfida di mercoledì sera contro il Manchester City in Champions League, e questa sera a Monza ci sarà ampio spazio per le seconde linee.

Di fronte ai nerazzurri un Monza partito a rilento in campionato e che ha racimolato 2 punti in 3 partite, frutto di 2 pareggi e 1 sconfitta. La formaione di Alessandro Nesta vuole tentare lo sgambetto ad una big, dopo quello sfiorato nel 2-2 contro la Fiorentina prima della pausa.

Le scelte di formazione

L’Inter si andrà a schierare con l’ormai collaudatissimo 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa certo il riposo di Acerbi e Bastoni che verranno rilevati da de Vrij e Carlos Augusto. Chiude il reparto arretrato Benjamin Pavard. A centrocampo conferma per Dimarco a sinistra, mentre vanno verso la panchina sia Calhanoglu che Mkhitaryan che lasceranno spazio a Davide Frattesi e Kristjan Asllani assieme a Barella, che pare in vantaggio su Zielinski. A destra favorito Dumfries su Darmian. In attacco Capitan Lautaro Martinez non parte dall’inizio, spazio alla coppia formata da Thuram e Taremi.

Qualche dubbio per il Monza che deve lasciare a casa gli infortunati Ciurria e Cragno. Da valutare le condizioni di Birindelli, se l’ex Pisa non dovesse farcela il suo posto come esterno destro sarà preso da Pedro Pereira. 3-4-2-1 per i brianzoli con Turati in porta, Izzo, Marì e Carboni in difesa. A centrocampo Pereira, Bondo, Pessina e Kyriakopoulos. In attacco Maldini e Dany Mota a supporto di Djuric.

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Marì, Carboni, Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos, Maldini, Mota, Djuric.

INTER (3-5-2): Sommer, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard. Dimarco, Frattesi, Asllani, Barella, Dumfries, Thuram, Taremi.