Inter, verso il Monza: la probabile formazione dei nerazzurri

I nerazzurri sono al lavoro per preparare la partita in programma domenica sera contro il Monza e valida per la quarta giornata di campionato. Dopo la sosta Inzaghi ha ritrovato il gruppo al completo in vista della sfida alla formazione brianzola.

Da domenica sta per partire un primo e importante ciclo di partite per l’Inter, che può già dare qualche risposta sull’andamento della stagione. Tra due giorni la trasferta al Brianteo contro gli uomini di Nesta, mercoledì l’esordio in Champions League contro il Manchester City e poi domenica prossima l’atteso Derby con il Milan.

Inter, la probabile contro il Monza: Inzaghi tiene a riposo alcuni big. Chance per Asllani e Zielinski in mezzo. Pochi dubbi in attacco

A partire già dal match contro il Monza infatti, Inzaghi dovrà studiare come dosare e gestire le forze dell’intera rosa in vista dei molti impegni ravvicinati e difficili all’orizzonte. Ieri il Mister nerazzurro ha potuto ritrovare l’intero gruppo squadra, con gli ultimi rientri dalle Nazionali.

Con due giorni di lavoro con la rosa al completo Inzaghi potrà studiare al meglio le scelte da fare in vista di Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport si va verso un forte turnover per la parita contro i biancorossi, con molti big della rosa dell’Inter che potrebbero non partire dal primo minuto.

La probabile dell’Inter

Il modulo sarà sempre il 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa possono riposare Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi, con il posto del centrale italiano classe 1999 che verrà preso da Carlos Augusto. Completano il reparto de Vrij e Pavard.

Centrocampo piuttosto rivoluzionato dove vanno verso la panchina sia Hakan Calhanoglu (non ancora al meglio dopo gli impegni in Nazionale) che Mkhitaryan. Pronti dal primo minuto Piotr Zielinski e Kristjan Asllani, mentre Frattesi si gioca il posto con Barella. Sugli esterni Dimarco a sinistra, mentre previsto l’esordio da titolare per Dumfries. In attacco può riposare Lautaro Martinez, con Inzaghi intenzionato ad affidarsi alla coppia Thuram-Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard, Dimarco, Zielinski, Asllani, Barella, Dumfries, Taremi, Thuram.