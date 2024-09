Serie A, gli arbitri della quarta giornata: la scelta per Monza-Inter

La sosta per le Nazionali è finalmente terminata e nel weekend torna il campionato, che apre il sipario sulla quarta giornata. L’AIA ha comunicato gli arbitri di Serie A designati per le partite di questo turno.

Ritorna la Serie A, che riallaccia il filo dopo i primi 180 minuti della stagione interrotti per la sosta di inizio settembre. Si riparte sabato 14 settembre con l’anticipo delle 15:00 tra Como e Bologna, poi alle 18:00 spazio alla Juventus (contro l’Empoli) e alle 20:45 al Milan (contro il Venezia).

Serie A, gli arbitri della quarta giornata. La designazione per Monza-Inter di domenica sera: c’è Pairetto, al VAR Aureliano

Grande attesa per l’Inter, che tornerà in campo domenica 15 settembre alle 20:45 contro il Monza nel posticipo serale del turno, che si andrà a chiudere lunedì 16 con altre due partite. Una partita importante per i nerazzurri, che vogliono mantenere la vetta della classifiica, attualmente condivisa con Juventus, Torino ed Udinese. Di seguito le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato.

Le designazioni arbitrali per la quarta giornata di A

COMO – BOLOGNA Sabato 14/09 h.15.00

PICCININI

DI MONTE – D’ASCANIO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: PATERNA

EMPOLI – JUVENTUS Sabato 14/09 h.18.00

DI BELLO

ROSSI L. – SCARPA M.

IV: TREMOLADA

VAR: MASSA

AVAR: GUIDA

MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45

DI MARCO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DOVERI

GENOA – ROMA h.12.30

GIUA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

ATALANTA – FIORENTINA h.15.00

SACCHI

COSTANZO – PASSERI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: MERAVIGLIA

TORINO – LECCE h.15.00

COLOMBO

MASTRODONATO – DI GIACINTO

IV: RUTELLA

VAR: GUIDA

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00

LA PENNA

BACCINI – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

MONZA – INTER h. 20.45

PAIRETTO

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

PARMA – UDINESE Lunedì 16/09 h. 18.30

ABISSO

BERCIGLI – CORTESE

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – H. VERONA Lunedì 16/09 h. 20.45

ZUFFERLI

SCATRAGLI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO