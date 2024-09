Inter-Milan, scelto l’arbitro per il Derby di Milano

(Photo by Alessandro La Rocca, LaPresse) Calcioinpillole.com

Questa sera i nerazzurri esordiscono nel nuovo format della Champions League contro il Manchester City, ma c’è grande attesa per il Derby Inter-Milan di domenica sera e valido per la quinta giornata di campionato.

Una settimana di fuoco per i colori nerazzurri, partita con la delusione del pareggio contro il Monza di domenica e che prosegue stasera nella super sfida Champions contro il Manchester City e finirà domenica sera, con il Derby contro il Milan. Obiettivo della squadra di Simone Inzaghi e provare a centrare due vittorie pesantissime, anche se con due avversari forte e che ovviamente non regaleranno nulla.

Inter-Milan, l’arbitro per il Derby: Stracittadina affidata a Mariani. Di Paolo al VAR. Juve-Napoli a Doveri

In attesa di vedere se i nerazzurri riusciranno a fare l’impresa all’Etihad Stadium contro la corazzata di Guardiola, è stata annunciata la designazione arbitrale per il Derby di domenica sera che è stato affidato a Maurizio Mariani, alla seconda partita stagionale in campionato dopo Monza-Genoa della seconda giornata.

Non solo Inter-Milan nel weekend di Serie A, che già sabato regalerà un gustoso Juventus-Napoli. La sfida tra i bianconeri e la formazione campana verrà arbitrata da Daniele Doveri, in programma allo Stadium alle 18:00.

Gli arbitri della quinta giornata

CAGLIARI – EMPOLI Venerdì 20/09 h.18.30

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RUTELLA

VAR: FABBRI

AVAR: MAZZOLENI

H. VERONA – TORINO Venerdì 20/09 h.20.45

MARINELLI

CAPALDO – TRINCHIERI

IV: BONACINA

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI

VENEZIA – GENOA Sabato 21/09 h.15.00

MARCHETTI

CARBONE – PERETTI

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – NAPOLI Sabato 21/09 h.18.00

DOVERI

SCATRAGLI – MORO

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

LECCE – PARMA Sabato 21/09 h.20.45

GUIDA

IMPERIALE – CEOLIN

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

FIORENTINA – LAZIO h.12.30

MARCENARO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

MONZA – BOLOGNA h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: CREZZINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

ROMA – UDINESE h. 18.00

FELICIANI

COSTANZO – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI

INTER – MILAN h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – COMO Lunedì 23/09 h. 20.45

TREMOLADA

PRETI – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO