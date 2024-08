Inter-Atalanta 4-0, doppietta di Thuram e super Barella: Dea annientata

L’Inter vince 4-0 contro l’Atalanta nel match valido per la terza giornata di campionato. Partita assolutamente dominata dagli uomini di Inzaghi al Meazza, che indirizzano la sfida andando in doppio vantaggio dopo dieci minuti grazie all’autorete di Djimsiti e a un gran gol di Barella. Ad inizio ripresa la doppietta di Thuram chiude i conti. Inter che sale a quota 7 in classifica, Atalanta ferma a 3.

Inter-Atalanta 4-0, nerazzurri straripanti. Capolavoro di Barella e doppio Thuram. Inzaghi centra ils econdo successo di fila

L’Inter parte fortissimo e dopo appena tre minuti passa in vantaggio. Bellissima azione corale dei nerazzurri con Mkhitaryan che conduce palla in mezzo al campo e con un grande filtrante serve in area Marcus Thuram dal lato destro dell’area. Cross dentro a cercare Lautaro ma che viene intercettato da Djimsiti che deposita nella propria porta e che dà l’1-0 all’Inter.

Inter scatenata e che al minuto 10 raddoppia. Pavard recupera palla da rimessa laterale, la palla resta vagante e arriva nella disponibilità di Barella che dal limite dell’area scarica un mancino al volo favoloso che batte Carnesecchi e che vale il 2-0.

L’Atalanta prova a reagire soprattutto con Retegui, che al minuto 15 spreca una buona occasione in tap-in dopo una respinta non felice di Sommer su un tiro potente di Zappacosta. L’Inter è però sempre pericolosa e al minuto 27 i Campioni d’Italia sfiorano il tris con Thuram, che vola in campo aperto ed in area colpisce il palo. Azione però fermata per fuorigioco.

Nella ripresa l’Inter continua a dominare e al minuto 47 trova il 3-0 con un grande Marcus Thuram. Rimessa laterale lunga di Bastoni, la difesa dell’Atalanta pasticcia e il francese in inserimento e in spaccata beffa Carnesecchi e segna il terzo gol della serata. Inter assolutamente tambureggiante e che al 56′ cala il poker ancora con la punta francese. Di nuovo dormita colossale dell’Atalanta, che lascia spazio a Mkhitaryan in area. Torre aerea dell’armeno e altra zampata ravvicinata di Thuram che segna il 4-0.

Partita totalmente in ghiaccio per l’Inter e che permette a Mister Inzaghi di operare un po’ di turnover. All’ora di gioco fuori Calhanoglu e Bastoni e dentro Asllani e Carlos Augusto. L’ultima mezzora di partita è di totale ordinaria amministrazione per i Campioni d’Italia, che dominano e battono l’Atalanta con un netto 4-0.