Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali del match: torna Lautaro!

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta, match in programma alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza e valido per la terza giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.

Ultimo giorno di mercato ma la Serie A torna in campo con un grande anticipo serale che apre la terza giornata. Inter e Atalanta sono pronte a dare vita al primo big match della stagione, con gli uomini di Simone Inzaghi che vogliono dare seguito al successo della scorsa settimana contro il Lecce e conquistare i 3 punti prima della sosta per le Nazionali.

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Inzaghi coi titolarissimi e ritrova Lautaro. Panchina per Taremi. Dea con Bellanova e Samardzic. Out De Ketelaere

Confermate in casa Inter le indiscrezioni della vigilia con Mister Inzaghi che si affida al suo blocco titolare storico e con un fondamentale rientro, quello del Capitano Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto out contro il Lecce e parte dal primo minuto al posto di Taremi, che si accomoda in panchina. Darmian vince il solito ballottaggio a destra con Dumfries.

Qualche modifica per l’Atalanta che tra infortuni e questioni di mercato si presenta a San Siro rimaeggiata. 3-4-2-1 per Gasperini, che perde Hien in difesa e arretra de Roon, piazzando Pasalic in mediana a fianco ad Ederson. Sulla destra esordio con la Dea per il neo acquisto (ed ex Inter) Raoul Bellanova. Tridente d’attacco composto da Lazar Samardzic, Marco Brescianini e Matteo Retegui. Panchina per De Ketelaere e Lookman.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, de Roon, Djimsiti, Ruggeri, Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta, Samardzic, Brescianini, Retegui.