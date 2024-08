Riecco Niang: ‘Portaci la promozione’ | Pagato da top player, colpaccio in Serie B

Niang è pronto per tornare in Italia dopo aver trascinato alla salvezza l’Empoli, adesso riparte dalla B ma vuole trascinare il nuovo club alla promozione

M’Baye Niang è stato grande protagonista nel girone di ritorno dell’Empoli. Ha messo a segno reti pesanti tra cui quella che ha regalato ai toscani la salvezza nei minuti finali del match conclusivo dello scorso campionato contro la Roma al Castellani. Un giocatore che continua a mostrare doti non comuni e che è tornato in Italia dopo diversi anni e dopo aver militato al Milan in una fase di transizione per i rossoneri prima del quinquennio con Pioli in panchina.

Il classe 1994 è attualmente svincolato e in cerca di una nuova sistemazione. Le prestazioni importanti fornite ad Empoli fanno ben sperare in un’offerta che potrebbe pervenire già nelle prossime ore per quello che rappresenta una ghiotta occasione di mercato.

Non ha potuto rinnovare con gli azzurri a causa di un numero di presenze, 14, che non ha fatto scattare in automatico la sua permanenza nella cittadina toscana e ora è pronto per una nuova avventura.

Piace molto a un club di B che sta allestendo un organico di grande qualità con l’obiettivo di tornare in A, la categoria che compete alla storia di una piazza e di una tifoseria molto calorosa.

Niang può scendere in Serie B, accordo vicino

Niang che è l’ultima idea della Sampdoria che potrebbe investire per lui le risorse economiche che potrebbe avere a disposizione dopo la cessione di Giovanni Leoni. Il giovane centrale, classe 2006, è stato riscattato dai blucerchiati a giugno dal Padova ed è finito anche nel mirino dell’Inter.

Potrebbe però firmare per il Parma che ha iniziato molto bene il campionato battendo il Milan di Fonseca e fermando sul pari l’ambiziosa Fiorentina di Raffaele Palladino. Nelle mani del direttore sportivo Accardi potrebbero finire quasi 10 milioni che consentirebbero di mettere sotto contratto Niang.

Una Samp che ha una nuova coppia di centravanti di alto livello

Sampdoria che ha rivoluzionato il proprio reparto offensivo dopo l’addio di De Luca e di Sebastiano Esposito e lo ha fatto con due dei centravanti più prolifici della scorsa Serie B come Massimo Coda e Gennaro Tutino.

Andrea Pirlo ha una rosa che può ambire alla promozione e riparte dalla crescita avuta nel girone di ritorno. La concorrenza è agguerrita ma ci sono le condizioni per portare a casa l’obiettivo.