De Rossi, sconfitta troppo pesante: “Comunicato dell’esonero” atteso a Trigoria | Ore difficilissime

Ambiente di fuoco a Trigoria, ore importanti per il futuro di De Rossi: dopo la sconfitta, tifosi su tutte le furie

I tifosi giallorossi erano ansiosi di vedere la nuova stagione della loro squadra iniziare. Una nuova Roma che ha avviata il suo progetto triennale: si è rivoluzionata in ogni reparto nel rettangolo di gioco e punta a costruire entro i prossimi 3 anni il nuovo stadio di proprietà.

L’avvio della stagione 2024/2025 non poteva andare nel peggiore dei modi. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Cagliari di Davide Nicola alla prima giornata di campionato, è arrivato il secondo passo falso con una inaspettata sconfitta contro l’Empoli di D’aversa.

Una partita in cui ci si aspettava un exploit da parte della squadra della Capitale, soprattutto in seguito alla notizia che ha scatenato la tifoseria della permanenza di Paulo Dybala dopo il rifiuto all’offerta araba faraonica, ma così non è stato.

Nella notte dell’esordio dei nuovi acquisti dell’oneroso calciomercato della squadra di Daniele De Rossi, hanno prevalso gli azzurri con le reti di Gyasi e Lorenzo Colombo su rigore. Non è bastata la rete di Shomurodov subentrato, servita solamente ad accorciare il risultato, con la rosa che è uscita tra i fischi dell’Olimpico.

Notte da incubo

Doveva essere la notte della festa della Joya e la gioia dei tifosi nel riempire uno stadio sold out per ricambiare con affetto e calore le intenzioni positive di una società che ha l’obiettivo di rientrare quanto prima tra le prime classificate e ritornare finalmente in Champions League, ma è stato l’esatto contrario.

In realtà è stata una notte da incubo. Moltissimi errori, poco carattere e anche tanta sfortuna con 3 legni colpiti, di cui 2 nel giro di 5 secondi ed uno nei minuti di recupero del secondo tempo, che hanno scaturito l’ira dei tifosi, sia dentro che fuori dal campo.

Tifosi su tutte le furie

Già al termine della prima frazione di gara i calciatori e la società giallorossa erano stati tremendamente bersagliati di fischi dalla tifoseria. Un buon avvio di gara ma poi il pallino del gioco è stato lasciato agli avversari, che hanno dominato nella restante parte di tempo, fino alla fine della gara.

Mi aspetto il comunicato dell’esonero di De Rossi — D4R10💛❤️ #friedkinout (@ASR22luglio1927) August 25, 2024

Il web si è scatenato, lasciando spazio alle critiche più pesanti, soprattutto sulla piattaforma X, dove se ne sono dette di ogni. Sono stati contestati i calciatori, la dirigenza e Ghisolfi in particolare, ma molti hanno anche attaccato Daniele De Rossi, chiedendo l’esonero immediato. Arriverà la quiete dopo la tempesta; ai tifosi così come alla squadra serve solamente un periodo di pausa e prepararsi al meglio in vista del big match contro la Juventus, prima della sosta delle Nazionali per la Nations League.