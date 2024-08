Incontro segreto Ibra-Fonseca: Bennacer out, plsuvalenza e sostituto | E’ un giovane fenomeno

Il Milan continua la sua rivoluzione in chiave mercato: fuori Bennacer, sta già trattando il suo sostituto

Le ultime settimane di calciomercato sono quelle più impegnative per le società di calcio. Oltre a dover finalizzare gli ultimi colpi in entrata ed in uscita, il club deve anche far fronte all’inizio della nuova stagione, con l’obiettivo di non fare passi falsi per gli obiettivi prefissati.

In Serie A, chi ha steccato già alla prima giornata di campionato è stato il nuovo Milan di Fonseca. Contro ogni aspettativa tutti i top player sono rimasti, sono stati investiti circa 80 milioni di euro sul mercato, ma l’avvio è stato deludente come le ultime due stagioni senza trofei vinti.

Sono arrivati alla corte del Diavolo Strahinja Pavlovic, difensore serbo dal Salisburgo, Emerson Royal, terzino brasiliano dal Tottenham, Alvaro Morata, attaccante spagnolo dall’Atletico Madrid ed infine Youssouf Fofana, mediano francese dall’As Monaco.

È pur vero che nella partita d’esordio è subentrato solamente il neo campione d’Europa, dando oltretutto l’avvio alla rimonta rossonera, ma il Milan è apparso disordinatissimo ed ha concesso troppo al Torino di Vanoli generando un enorme segnale d’allarme nella gara terminata 2-2 a San Siro.

Reazioni dal Web

Nell’epoca odierna viviamo il calcio 24h al giorno. Non è più come un tempo dove si parlava della partita solamente nell’ora e mezza di gioco o al massimo nei bar e tramite i giornali, ad oggi grazie ai social, il mondo è coinvolto prima, durante e post gara.

Il pareggio ha scatenato sia lo sfottò da parte delle tifoserie avversarie, sia l’ira dei tifosi rossoneri che reputano la squadra incompleta. Chiedono una nuova punta con le pessime prestazioni di Luka Jovic e l’infortunio di Alvaro Morata, un terzino che sostituisca Theo Hernandez ed nuovo centrocampista difensivo che dia maggiore copertura.

Trovato il sostituo

Attualmente la società non sembra voler soddisfare la prima richiesta, dato che attenderanno il ritorno dello spagnolo, nè comprare un sostituto del terzino sinistro dato che credono in Alex Jimenez impegnato anche nel Milan Futuro. Per il centrocampista invece hanno deciso di agire sul mercato, anche e soprattutto perchè Ismael Bennacer potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi in un club saudita.

Sta trattando Manu Konè, mediano francese di origine ivoriana attualmente sotto contratto fino al 2026 con il Borussia Monchengladbach, squadra militante nella Bundesliga. Il calciatore ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed è seguito anche dalla Roma di Daniele De Rossi; per le due società di Serie A si prospetta un bel duello per portarsi a casa il classe 2003.