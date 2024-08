Balotelli torna a casa: ‘Con te andiamo diretti in Serie A | Arriva gratis da svincolato

L’attaccante è attualmente svincolato, ma potrebbe essere una vera occasione per molte squadre di Serie A.

Mario Balotelli è ancora senza squadra. Dopo aver fatto una lunga esperienza in Turchi e in Svizzera, l’attaccante ex Inter e Manchester City è attualmente svincolato. Il giocatore non ha infatti rinnovato il suo contratto con l’Adana Demirspor e ad oggi cerca una squadra con cui tornare a giocare ad alti livelli.

Il bomber non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio giocato e di appendere gli scarpini al chiodo. Sono ancora molte le opzioni sul tavolo e il giocatore starebbe pensando di valutarne alcune anche nel nostro campionato.

Da alcuni giorni, infatti, si è fatta strada l’ipotesi di un possibile ritorno di Mario Balotelli in Italia. Ci potrebbe infatti essere una squadra che sceglierebbe l’attaccante per poter tornare a lottare e puntare alla Serie A.

Dove andrà Balotelli?

La carriera di Mario Balotelli potrebbe avere nuovamente una svolta importante. Il calciatore è infatti alla ricerca di una nuova squadra e nelle ultime ore qualcosa si starebbe muovendo. Sono molte le indiscrezioni secondo cui l’ex attaccante della Nazionale italiana sarebbe molto vicino al campionato brasiliano.

Per Balotelli, infatti, potrebbe provarci il Corinthians. La squadra brasiliana potrebbe infatti offrire un contratto di due anni e l’ex attaccante di Milan e Inter potrebbero presto provarci. In quel caso Mario Balotelli potrebbe puntare sul campionato brasiliano e su una nuova esperienza in Sud America. Non è esclusa nemmeno l’interesse degli argentini del Boca Juniors.

Possibilità anche in Italia

Ma per il futuro di Mario Balotelli potrebbe esserci anche l’Italia. In particolare si sta facendo strada un’ipotesi suggestiva chiamata Palermo. Per l’attaccante si tratta di una città speciale – è il luogo in cui è nato – e potrebbe essere una soluzione tanto affascinante quanto romantica.

D’altronde l’attaccante 34enne era stato già accostato alla società siciliana alcuni anni fa. Quando militava nella squadra svizzera del Sion, infatti, Balotelli aveva risposto a chi, in una stories sulla sua pagina Instagram, gli chiedeva se sarebbe andato a giocate a Palermo. Il calciatore in quell’occasione rispose “Sarebbe bello un giorno“. Dunque la volontà da parte del giocatore potrebbe essere attuale e concreta. Resta da vedere se l’ipotesi potrà diventare realtà.