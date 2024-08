Inter-Atalanta 2-0, il primo tempo: Djimsiti e una perla di Barella

L’Inter è avanti 2-0 contro l’Atalanta nel primo tempo del match valido per la terza giornata di campionato. Nerazzurri dominanti e che sbloccano subito la partita dopo tre minuti grazie all’autorete di Djimsiti, raddoppio al minuto 10 con un capolavoro di Barella. Dea pericolosa con Retegui.

Inter-Atalanta, il primo tempo

Inter subito pericolosa dopo appena 100 secondi. Azione corale dei nerazzurri con Federico Dimarco che viene liberato con un tacco da Barella sulla sinistra: palla dentro per l’inserimento di Darmian sull’altro palo, ma da ottima posizione liscia il pallone.

E al minuto 3 l’Inter va in vantaggio. Altra buona azione costruita dei padroni di casa, con Mkhitaryan che avanza al centro del campo e scarica per Marcus Thuram. Cross in area del francese a cercare Lautaro, ma che coglie la deviazione sfortunata di Djimsiti che regala l’1-0 ai Campioni d’Italia.

Al 10′ l’Inter domina e trova il raddoppio con un gol capolavoro di Nicolò Barella. Pavard recupera palla da rimessa laterale, la mezzala nerazzurra piomba sul pallone vagante e dal limite dell’area scarica un mancino pazzesco al volo che fulmina Carnesecchi e segna il 2-0.

L’Atalanta va vicina ad accorciare al minuto 15. Zappacosta impegna Sommer da una botta da fuori area, il portiere svizzero non resping benissimo ma Retegui non nè approfitta sulla ribattuta.

La Dea ci prova a rientrare ma è l’Inter ad essere sempre pericolosa. Al 27′ Barella lancia in campo aperto Marcus Thuram, che entra in area carica il mancino che però si stampa sul palo. Azione però fermata per fuorigioco. Il primo tempo si chiude con l’Inter in vantaggio 2-0 sull’Atalanta grazie all’autorete di Djimsiti e al gol di Barella.