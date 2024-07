‘È stata la mia ultima partita’: eliminazione e addio alla nazionale in lacrime: Euro 2024 fa un’altra “vittima”

Dopo l’eliminazione dalla competizione, è stato ufficializzato il suo addio alla Nazionale: Euro 2024, il teatro della fine di una generazione

La 17esima edizione dei campionati europei di calcio, ospitata per la terza volta nella sua storia dalla Germania ma come prima da paese unificato, sta per giungere ufficialmente al termine, con la finale che si disputerà il 14 luglio.

In quello che sarà l’ultimo passo verso la vittoria finale della coppa si affronteranno Spagna e Inghilterra all’Olympiastadion di Berlino, con la prima Nazione che in caso di vittoria diventerebbe quella con più titoli europei e la seconda che vincerebbe il primo nella sua storia.

La Furia Roja è colei che ha espresso il miglior calcio in questa edizione e tornerebbe a vincere dopo 12 anni dall’ultima volta dove trionfò 4-0 contro l’Italia, mentre i Tre Leoni non hanno nessuna intenzione di perdere la seconda finale di fila, dopo la sconfitta ai rigori contro l’Italia ad Euro 2020.

Entrambe erano tra le favorite di questo torneo, di fatti sono passate prime nei loro gironi e sono arrivate fino in fondo al tabellone; la squadra di De La Fuente ha incontrato Georgia, Germania e Francia mentre quella di Southgate Slovacchia, Svizzera e Olanda.

Semifinali

Nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 luglio si sono disputate le semifinali degli Europei, entrambe terminate sul punteggio di 2-1; due partite che hanno regalato spettacolo dal primo all’ultimo minuto grazie ai campioni presenti in campo, con ritmi altissimi e reti tutt’altro che banali.

Spagna vs Francia ha avuta come marcatori Kolo Muani, Lamine Yamal (più giovane marcatore di sempre della competizione) e Dani Olmo, mentre in Inghilterra vs Olanda hanno marcato il tabellino Xavi Simons, Kane su rigore e Watkins al 91′.

Fine di una generazione

Euro 2024 è stato anche teatro di tantissimi addii che hanno sancito la fine di una generazione calcistica. Alla lista composta da Luka Modric con la sua Croazia, Pepe e Cristiano Ronaldo con il Portogallo e Jesus Navas con la Spagna, si è aggiunto Olivier Giroud.

L’ex Milan ha disputato la sua ultima partita con i Blues, la 137esima della sua avventura in Nazionale. Già era nell’aria una decisione del genere essendo stato praticamente l’ombra di Kylian Mbappè, Marcus Thuram e Kolo Muani in questo torneo, ma come tutto ha un inizio, ha anche una fine. Le sue parole a l’Equipe: “Quando si fa una scelta del genere, (ha recentemente firmato in MLS), è anche per potersi godere un po’ di più la famiglia. Viviamo a 200 all’ora, non abbiamo molto tempo per la famiglia. Ci sono molte gare nella stagione e mi sembra complicato. A dire il vero devi dirvi che questa è stata la mia ultima gara con i Blues. Ovviamente mi mancherà molto, ma penso che la squadra francese finirà dopo gli Europei