Frattura gravissima, addio Europei: lascia la nazionale e se ne torna a casa un’altra stella: “È messo male”

Un grave infortunio ha colpito una delle principali stelle dell’Europeo, è stato operato nelle ultime ore, rischia di tornare a casa

Prima giornata degli Europei che ha dato già delle indicazioni importanti. Le nazioni che partono con i favori dei pronostici sono partite con i tre punti, tranne il Belgio che ha perso a sorpresa contro la Slovacchia in un derby italiano in panchina tra Tedesco e Calzona. I padroni di casa della Germania hanno strapazzato la Scozia con cinque reti e un attacco che ha dialogato a meraviglia.

Convincente anche la prova della Spagna che ha battuto con disinvoltura la Croazia, avversario sulla carta tosto. Le Furie rosse hanno messo in mostra una rosa molto giovane con l’esperto Morata sempre incisivo sotto porta.

Gli azzurri hanno sconfitto in rimonta l’Albania. Inizio thriller e una reazione da grande squadra, con un primo tempo di grande dinamismo di fronte a una ripresa senza troppi sussulti.

L’Inghilterra ha avuto la meglio della Serbia in un match molto equilibrato e deciso dal colpo di testa di Bellingham, tra i giocatori più attesi alla vigilia del torneo insieme a Kylian Mbappé.

Mbappé si infortuna nel finale della gara d’esordio degli Europei

Il fenomeno transalpino è invece uscito al minuto 84′ della gara vinta dai Blues contro l’Austria, senza brillare. Dopo uno scontro cade a terra e la sua faccia è una maschera di sangue che cola copioso dal naso.

Deschamps chiama subito Giroud, mentre i medici cercano di tamponare l’emorragia. Per alcuni secondi la paura divampa, poi però Mbappé esce dal campo sorretto dai medici, per poi rientrare con il tentativo di capire se è in grado di proseguire ma solo per pochi secondi.

Frattura al setto nasale per il campione francese, Deschamps spera di recuperarlo per la fase finale

A fine partita il tecnico francese Didier Deschamps, ai microfoni Rai, si dice molto preoccupato sulle condizioni del suo giocatore più talentuoso: “Il suo naso è messo proprio male, vedremo nei prossimi giorni, questa è un po’ la macchia della serata. Potrebbe essere un problema per noi“.

Poco dopo è emersa la sentenza che riporta la frattura al setto nasale e il forte rischio di dover saltare almeno le altre due gare del girone eliminatorio. L’attaccante ha lasciato lo stadio appena finita la partita a bordo di un’ambulanza, ed è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un’operazione.