Infortuni Inter, recupero fondamentale per Inzaghi: pronto all’esordio

Da domani i nerazzurri ricominceranno gli allenamenti in vista del prossimo impegno in campionato, in programma sabato sera contro il Lecce e valido per la seconda giornata di campionato. Buone notizie sul lato infortuni per l’Inter e per Simone Inzaghi, che può recuperare almeno una pedina importante della rosa.

Archiviato il passo falso della prima giornata contro il Genoa, l’Inter si prepara alla partita contro il Lecce, la prima casalinga in un Meazza che sarà ovviamente strapieno (già previsti 65.000 spettatori). Il pari contro i rossoblu obbliga i Campioni d’Italia a fare risultato pieno contro la formazione pugliese, per non incappare in una mini crisi già ad inizio stagione.

Infortuni Inter, il Lecce si avvicina: Zielinski pronto al debutto. Il polacco può recuperare ed esserci

Dopo il 2-2 contro il Grifone di sabato, Mister Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi che quindi torneranno ad allenarsi nella giornata di domani. Non tutti gli elementi della rosa hanno però usufruito della pausa, e tra ieri e oggi hanno lavorato ad Appiano Gentile.

Si tratta degli infortunati Tajon Buchanan, Piotr Zielinski e Stefan de Vrij. L’esterno destro canadese è fuori fino a dicembre dopo la brutta frattura alla tibia rimediata a giugno in Copa America e ha svolto terapie conservative. Lavoro di recupero invece per il centrocampista polacco e il difensore olandese, alle prese con dei risentimenti muscolari alla coscia sinistra avvenuti nel precampionato.

Inter, Zielinski torna in gruppo. Prudenza per de Vrij

Secondo quanto riportato da Sky Sport Zielinski dovrebbe tornare regolarmente in gruppo nella giornata di domani, aumentando quindi le sue chance di poter esordire con la maglia dell’Inter contro il Lecce, molto probabilmente da subentrato.

Più prudenza e pazienza per de Vrij, che non ha ancora del tutto smaltito il fastidio muscolare. Per il centrale Oranje l’ipotesi più accreditata è quella del rientro nella prossima settimana, con vista alla sfida contro l’Atalanta della terza giornata.