Dybala ha scelto… il denaro: valigie fatte e firma imminente | Non convocato per la prima di campionato

Dybala sta per lasciare la Roma, ha accettato l’offerta faraonica proveniente dall’Arabia, i giallorossi corrono ai ripari e prendono provvedimenti

Dopo tanti investimenti in entrata, la priorità immediata della Roma è quella di snellire la rosa e racimolare risorse economiche utili per chiudere la campagna acquisti. L’entusiasmo in casa giallorossa rischia di essere minato da qualche sacrificio di troppo per compensare nuovi arrivi che sono stati molto onerosi dal punto di vista finanziario per i Friedkin.

Con la nomina di Daniele De Rossi come successore di Mourinho il profilo basso ha preso il sopravvento e la scelta del nuovo direttore sportivo Ghisolfi è stata quella di puntare su giovani di prospettiva che possano rappresentare sia il presente che il futuro dell’organico.

Nella lista dei partenti tra le fila dei giallorossi ci sono altri due talenti della cantera romanista come Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, centrocampisti che avevano trovato meno spazio nel girone di ritorno e che sono nel mirino di Torino e Fiorentina.

Probabile anche la cessione di Tammy Abraham. La punta inglese è tornato in campo dopo quasi un anno da un grave infortunio e piace molto al Milan che valuta un profilo con caratteristiche complementari ad Alvaro Morata. Vicina anche quella del centrale albanese Kumbulla, vicino al prestito all’Espanyol.

Dybala sta per essere ceduto, i tifosi non la prendono bene

Paulo Dybala è pronto ad approdare in Arabia. L’offerta ha accontentato l’argentino che avrebbe accettato di lasciare Trigoria dopo essersi rilanciato come calciatore, ritrovando una continuità di rendimento che aveva perso alla Juventus, anche a causa di un fisico fragile. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità del suo trasferimento nella Saudi Pro League dove giocherà tra le fila dell’Al-Qadsiah.

I tifosi sono insorti sui social, criticando la scelta della dirigenza di lasciar partire uno dei giocatori simbolo delle ultime stagioni mentre Daniele De Rossi ha voluto convocarlo per il debutto in campionato a Cagliari, senza schierarlo in campo.

La Roma cerca di guardare con fiducia nonostante l’addio di Dybala

Nella conferenza stampa pre-partita il mister ha motivato l’ambiente, affermando che una cessione importante non sempre è nociva per lo spogliatoio, portando ad esempio la ricostruzione che il Napoli ha attuato due anni fa e che ha portato a uno storico Scudetto.

Una rosa che ha enormi potenzialità ma spetterà all’allenatore dei capitolini valorizzare le qualità di molti giovani che possono consacrarsi a Roma.