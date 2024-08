De Rossi manda via il suo pupillo: “Io non trattengo nessuno” | Caos a Trigoria

Scoppia il caos in casa Roma, De Rossi si libera del suo beniamino: “non trattengo nessuno, chi vuole andare via è libero di farlo”

Nonostante sia stato perso tanto budget per la mancata qualificazione alla Champions League 2024/2025, come promesso dai Friedkin, la As Roma di Daniele De Rossi si sta rivoluzionando in ogni reparto, pronta a raggiungere le vette della prossima classifica.

Il progetto triennale ideato dal mister e la proprietà al termine della scorsa stagione per riportare il club in alto, sta dando i suoi frutti. Circa 90 milioni spesi sul mercato e rosa stravolta, a testimoniare che la squadra giallorossa non vuol esser solo presente ma vuole dire la sua.

L‘obiettivo primario resta quello di qualificarsi per la massima competizione europea, un traguardo che manca da ben 3 anni nelle ambizioni della squadra capitolina e che riduce sempre più le finanze a disposizione da investire in chiave mercato.

Non sarà per nulla semplice conseguirlo a causa delle concorrenti. Sono 5 i posti a disposizione, per i quali oltre la Roma si daranno battaglia le favorite come Milan, Napoli, Juventus, Atalanta ed Inter ma occhio alle restanti come Fiorentina, Lazio, e Bologna, che si sono anch’esse rinforzate in estate.

Mosse di mercato

In questa sessione di calciomercato estiva sono arrivati Samuel Dahl, Mathew Ryan, Matias Soulè, Enzo Le Fee e Artem Dovbyk, ma l’idea è di acquistare un terzino destro, un centrocampista, un esterno alto e un centravanti di riserva dato che Zalewski, Karsdrop, Darboe e Abraham non rientrano più nei piani societari.

Invece coloro i quali hanno già cambiato club sono Renato Sanches, Diego Llorente, Sardar Azmoun, Dean Huijsen, Romelu Lukaku, Rui Patricio, Rasmus Kristensem, Andrea Belotti, Ola Solbakken e Houssem Aouar, per un guadagno totale di 16 milioni di euro.

Addio al pupillo

In maniera totalmente inaspettata potrebbe lasciare la Roma uno dei calciatori chiave, Paulo Dybala, pupillo di De Rossi. L’argentino vorrebbe rimanere in Italia ma la società lo sta valutando, soprattutto per le sue condizioni fisiche. Nell’amichevole con l’Everton è rimasto fuori, col Cagliari partirà probabilmente in panchina; scelte discutibili, alle quali il mister ha risposto con queste parole nel post partita: “Quelli che erano in Inghilterra sono tutti giocatori della Roma, poi vedremo che cosa succederà. Non solo per Dybala, ma per tutti. Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere legato qui mani e piedi ho risposto di no, che non c’era. Chiunque vuole andare via è libero di farlo”. Nessuno è incedibile e la Roma ha bisogno di fare cassa dopo aver speso circa 100 milioni sul mercato”.

In Arabia vanno pazzi per la Joya, con l’Al-Qadsiah pronto a pagare la clausola di 12 milioni di euro attivabile unicamente dall’estero e ad offrirgli un contratto da 25 milioni di euro a stagione. Per ora l’ex Juventus ha rifiutato ma il club della Saudi Pro League non molla la presa e proverà a strapparlo fino al 30 agosto alla Roma, facendo leva sui dubbi maturati su Dybala negli ultimi mesi.