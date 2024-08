Palladino pesca da Roma: ‘Da noi sei titolare in Europa’ | De Rossi ha dato l’ok

La Fiorentina sta per rinforzarsi con un esubero della Roma, De Rossi è favorevole alla sua cessione, il giovane pronto per fare il titolare in Toscana

La Fiorentina è molto attiva in questi giorni sul mercato. Dopo aver lasciato partire molti protagonisti della passata stagione, i tifosi stanno assistendo al rinnovamento dell’organico, con la speranza di aumentare il tasso tecnico e continuare il percorso di crescita mostrato nel triennio con guida Vincenzo Italiano. Il successore Raffaele Palladino ha le carte in regola per fare bene in Toscana e le sue indicazioni stanno influendo la campagna acquisti.

Proprio il nuovo allenatore ha fatto due nomi a Rocco Commisso che lo ha prontamente accontentato. Il reparto offensivo, reo di non essere stato molto incisivo, potrà contare sulle giocate e sulle reti di Moise Kean e Andrea Colpani, innesti approdati per quasi 40 milioni complessivi.

La porta è stata invece blindata con uno svincolato di lusso come lo spagnolo De Gea che proverà a rilanciarsi in Italia, tornando ai grandi livelli di inizio carriera. Un arrivo che la piazza ha gradito molto, alimentando l’entusiasmo già presente intorno alla squadra.

Tutto pronto per il debutto in campionato sul difficile campo del neopromosso Parma. La dirigenza si aspetta una maggiore continuità di risultati in campionato, confermando un piazzamento europeo, senza trascurare la Conference League.

Bove è nel mirino della Fiorentina, piace molto a Palladino

Ma è la mediana a necessitare di molti ritocchi date le partenze di Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli, Alfred Duncan e del brasiliano Arthur, non riscattato dalla Juventus. Di ritorno dal Manchester United invece Amrabat che potrebbe restare a Firenze ed essere il nuovo regista della squadra.

Ufficiale l’arrivo anche di Richardson mentre è vicino quello di Edoardo Bove, valutato 13 milioni. Il giovane non rientra nei piani dei giallorossi, è un profilo interessante che può esplodere con un allenatore in grado di valorizzarlo come potrebbe essere Palladino, con un possibile posto da titolare.

La Roma apre a uno scambio con la Fiorentina, chi arriva al posto di Bove

Nelle ultime ore si sta facendo avanti l’ipotesi di uno scambio tra la Viola e la Roma. Nella Capitale potrebbe accasarsi Ikoné, gradito per la sua duttilità dato che potrebbe occupare diversi ruoli nel reparto offensivo.

Bove può trovare spazio in una Fiorentina che si è rinnovata soprattutto in mediana e che sarà impegnata anche in Conference League, cercando di conquistare la terza vittoria di fila. L’azzurro è disponibile al trasferimento in Toscana, con i tifosi pronti ad accoglierlo.