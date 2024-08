Lukaku, incubo finito: il Chelsea si è convinto così | Firma nella notte

Romelu Lukaku sta per lasciare di nuovo il Chelsea, nelle prossime ore sarà deciso il suo futuro, il bomber belga ha scelto la sua nuova squadra

Il Napoli prova ad accelerare sul mercato dopo la doccia fredda rappresentata dal dietro front di Marco Brescianini. Il centrocampista del Frosinone, dopo aver effettuato le visite mediche con i partenopei, ha deciso di firmare per l’Atalanta. Un obiettivo per la mediana sfuma e Antonio Conte vuole subito una reazione dopo aver manifestato l’esigenza di rinforzi per rendere competitivo il proprio organico.

E così il direttore sportivo Giovanni Manna è volato a Londra per chiudere due affari in entrata che riguardano Billy Gilmour del Brighton, che può arrivare per circa 10 milioni, e Romelu Lukaku. La punta belga è fortemente voluta dall’allenatore dei campani che punta su di lui nonostante la probabile permanenza di Victor Osimhen.

I partenopei hanno fatto un’offerta verbale al Chelsea per 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspettano ora a breve la risposta del club inglese. Manna resterà a Londra per almeno un paio di giorni per chiudere queste due trattative che potrebbero smorzare la rabbia di Conte che si aspettava di più dalla campagna acquisti.

Lukaku è già stato allenato da Conte prima al Chelsea e poi all’Inter e grazie ai suoi duri allenamenti è riuscito ad esprimersi al meglio. Per questo motivo anche il giocatore vuole di nuovo lavorare con lui, tanto da avere rifiutato la destinazione dell’Aston Villa che avrebbe permesso lui di restare in Premier League.

Tutto pronto per la prima in campionato

Rispetto a quanto emerso nei 90 minuti di sabato scorso in Coppa Italia contro il Modena servirà molto di più per avere la meglio sull’Hellas Verona e partire con il piede giusto in campionato.

L’assenza di coppe europee costringe il Napoli a concentrare le proprie forze fisiche e mentali sulla A, con l’obiettivo minimo di tornare in Champions League. Una sorta di anno zero per il club del patron De Laurentiis ma con la piazza che pretende dei risultati importanti.

Antonio Conte si è già preso il Napoli, ora devono arrivare le vittorie

La conferma di capitan Di Lorenzo e del georgiano Kvara è un segnale importante di compattezza dello spogliatoio e di quanto Conte si sia già imposto.

Le difficoltà sembrano esserci ma Conte vorrà subito dare dimostrazione della sua capacità di motivare e trasformare le squadre che si trova a guidare.