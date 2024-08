Lenglet sbarca in Serie A, il Barcellona lo manda “gratis” | Altro colpo in difesa da sogno

Il Barcellona lo considera un esubero, fu pagato 40 milioni di euro: Lenglet cambia squadra e si trasferisce in Serie A

Clement Lenglet, nato a Beauvais in Francia il 17 giugno 1995, è l’esatto esempio di come nel calcio si possa passare dall’essere uno dei migliori nel tuo ruolo, a cadere nel dimenticatoio ed essere considerato un esubero dalla squadra che ti ha acquistato per fior di quattrini.

Si tratta del Barcellona che lo acquistò nell’estate del 2018 per 36 milioni di euro dopo una stagione strepitosa al Siviglia, che registrò in un solo anno una plusvalenza di 30 milioni di euro, facendolo divenire uno dei perni della propria difesa ed uno dei migliori centrali difensivi al mondo.

Lì ha toccato il punto più alto della sua carriera. Dopo la Supercoppa spagnola vinta proprio con la sua ex squadra, il francese vinse la Liga nel 2018/2019 e la Copa del Rey nel 2020/2021: prestazioni e trofei che gli valsero la chiamata della Nazionale con la quale vinse la Nations League nel 2021.

Il 29enne ha costruito la sua carriera grazie alle sue qualità tecniche e di leadership che però non è riuscito a dimostrare nel suo ultimo anno in Spagna. I Blaugrana avevano necessità di vincere, non potevano aspettare la sua ripresa, e così decisero di girarlo in prestito al Tottenham, dando inizio al suo declino.

Prestiti continui

Nel 2022 sbarca in Inghilterra, in Premier League, dove nonostante una discreta stagione con la maglia degli Spurs giocata interamente da titolare, il club decide di non riscattarlo. Il Barcellona non vuole puntare su di lui e lo gira nuovamente in prestito nel campionato inglese, questa volta all’Aston Villa di Unai Emery, un’esperienza poco fortunata.

Non riesce ad entrare negli schemi di gioco dei The Villans, finendo immediatamente in panchina, dalla quale non uscirà per tutta la stagione. Dovrà cercarsi una nuova meta, probabilmente ancora in prestito dato il contratto in scadenza nel 2026, con l’obiettivo di trovare una squadra che lo faccia ritornare ai livelli di un tempo.

Sbarca in Italia

Difensore mancino, alto 186 cm, dotato di un buon passo e di un ottimo senso della posizione e dell’anticipo; sono caratteristiche che farebbero comodo a qualunque difesa, a patto che gli venga trasmessa la fiducia necessaria per dimostrarle. L’agente Grégory Dakad è alla ricerca di una nuova squadra per il suo assistito, con l’Arabia Saudita che non rientra per nulla nei suoi piani, come riporta tuttomercatoweb.com.

Un vero e proprio leader difensivo che farebbe gola a molte squadre Serie A, soprattutto in questo periodo in cui le big sono alla ricerca di un profilo del genere che completi il loro reparto difensivo. Ci sarebbe la Roma di Daniele De Rossi che necessiterebbe di un centrale da affiancare a Mancini e Ndicka, l’Inter di Simone Inzaghi che dovrebbe completare il reparto con l’infortunio di De Vrij e la Juventus di Thiago Motta che affiancherebbe a Bremer un calciatore d’esperienza.