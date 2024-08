Il nuovo allenatore spacca lo spogliatoio: ‘Sei fuori rosa’ | La leggenda del club costretto alla tribuna

La carriera importante non salva il top player, l’allenatore lo mette fuori rosa, ora può davvero partire, una decisione che sorprende tutti

Manca davvero poco all’inizio del campionato di Serie A. Ai nastri di partenza la favorita resta l’Inter, campione in carica e che ha confermato quasi totalmente l’organico della passata stagione. Provano a competere per il titolo la Juventus e il Napoli che si affidano a due allenatori molto competenti come Thiago Motta ed Antonio Conte per colmare il gap con i nerazzurri e spodestarli dal trono.

Il Milan rappresenta una maggiore incognita, sia per la guida tecnica di Paulo Fonseca che per un mercato non esaltante, con pochi innesti. Il secondo posto raggiunto in classifica rende comunque i rossoneri candidati a competere per vincere il campionato.

Le romane stanno vivendo un agosto diametralmente opposto. I giallorossi stanno investendo molto, soprattutto in attacco, e proveranno a insidiarsi nei vertici alti della graduatoria. La Lazio sta compiendo un ricambio generazionale che potrebbe richiedere tempo per ottenere risultati di livello.

L’Atalanta non è più una sorpresa e la permanenza di Gian Piero Gasperini in panchina è garanzia di continuità. I bergamaschi sono un outsider molto insidiosa e cercheranno di dire la loro sia in Italia che in Europa, con il ritorno in Champions League e la voglia di stupire.

Gattuso sa farsi rispettare, non si è fatto mettere i piedi in testa dal top player

In giro per l’Europa alcuni campionato sono già iniziati e sono diversi i mister che allenano squadre straniere. Tra questi anche Gennaro Gattuso che ha firmato per l’Hajduk Spalato. Una nuova sfida per lui dopo le parentesi al Valencia e al Marsiglia.

Poco prima della seconda sfida di campionato, però, il tecnico italiano è finito al centro di un vero e proprio caso che è esploso nello spogliatoio dei croati, con un diverbio acceso che lo ha visto protagonista insieme a Ivan Perisic.

Perisic è stato messo fuori rosa, non convocato da Gattuso, ecco perché

L’esterno è stato addirittura escluso dai convocati per il match che ha visto l’Hajduk di fronte alla Lokomotiv Zagabria. Una scelta che ha suscitato molte reazioni, compresa quella del calciatore che sui social ha espresso il suo parere.

Queste le sue parole: “Oggi è una partita importante e non voglio disturbare i ragazzi o il club attirando l’attenzione su di me. Buona fortuna alla squadra. Ci sarà modo nei prossimi giorni di parlare di quello che è successo”.