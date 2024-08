Per il calcio è un giorno tristissimo: la stella portoghese comunica il ritiro | L’ultimo saluto è da pelle d’oca

Il mondo del calcio piange l’addio di una leggenda storica: l’icona portoghese ha ufficialmente comunicata il suo ritiro

L’unica cosa che non si può controllare in questo mondo è il tempo, che passa inesorabilmente e senza freni. Con lo scorrere degli anni i tifosi del mondo del calcio stanno vedendo pian piano sparire una generazione di leggende, che hanno segnato la storia di questo meraviglioso sport.

Pochi giorni fa è stato comunicato l’addio di una leggenda, un calciatore amatissimo nella sua patria, il Portogallo. Si tratta di uno dei calciatori più longevi con più di due decenni di carriera alle spalle, un incredibile palmarès e che ha fatto parte del dominio europeo del Real Madrid, tutt’oggi presente.

Un’atleta dalla forte personalità, che si è sempre contraddistinto per il suo temperamento oltre che per le sue doti calcistiche e che, mondiale a parte, ha vinto tutto ciò a cui poteva ambire, lasciando la sua impronta in ogni club in cui ha giocato.

Ha conquistato 1x Europeo ed 1x Nations League con la sua Nazionale, 3x Champions League, 2x Supercoppa Uefa, 2x Mondiale per club, 3x La Liga, 2x Coppa del Re, 3x Supercoppa Spagnola, 4x Campionato Portoghese, 5x Coppa Portoghese, 5x Supercoppa Portoghese, 1x Coppa di Lega Portoghese, 1x Coppa Intercontinentale.

Il più “cattivo”

È stato definito come uno dei difensori più “cattivi” di sempre ed ha vestito le maglie di Maritmo, Fc Porto, Real Madrid e Besiktas con le quali ha vinto un totale di 33 trofei. Parliamo ovviamente di Pepe, che ha annunciato la notizia sui propri canali social.

Ha sempre detto che si sarebbe ritirato insieme al suo compagno di Nazionale ed ex compagno ai Blancos, Cristiano Ronaldo, ma ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo in seguito alla scadenza del suo contratto con il Porto, esprimendo gratitudine a tutti coloro che l’hanno amato e supportato durante la sua gloriosa carriera, durata la bellezza di 22 anni.

Titoli di coda

La notizia ha fatta in pochissimo tempo il giro di tutte le piattaforme social, venendo postata da tutte le pagine e testate giornalisitche sportive. In merito ad essa si sono espressi tutti i club e compagni che hanno avuto a che fare con il classe 1983, che gli hanno augurato il meglio per questa nuovo capitolo che la vita gli ha riservato.

Tra tutti spiccano i messaggi di Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, i suoi migliori amici nello sport. Il portoghese: “Non ci sono abbastanza parole per esprimere quanto significhi per me, amico. Abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere sul campo, ma la conquista più grande è l’amicizia e il rispetto che ho per te. Sei unico, grazie mille per tutto”. Lo spagnolo: “Un grande uomo, un guerriero con cui ho potuto condividere molte partite, trionfi e titoli. È stato un vero piacere giocare al tuo fianco, fratello. Ce ne sono pochi come te. Goditi questa nuova fase della tua vita, ti auguro tutto il meglio, amico Pepe!”