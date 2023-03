Spezia-Inter, Simone Inzaghi stravolge tutto: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/03/2023

Spezia-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Serata importante per la squadra nerazzurra che affronterà lo Spezia in un turno di campionato che nasconde insidie. I nerazzurri, infatti, contro le ‘piccole’ hanno sempre sofferto e spesso perso punti importanti. Per la corsa Champions, questo, non può più accadere e questa è l’occasione importante per preparare al meglio la partita contro il Porto.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolau; Bourabia, Zurkowski; Agudelo, Shomurodov, Gyasi; Nzola.

All. Leonardo Semplici.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.