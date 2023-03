Inter, per Satriano investitura importante, “può diventare un grande”

di Mario Spolverini, pubblicato il: 10/03/2023

Nel pre partita di Empoli Udinese mister Paolo Zanetti si è soffermato sulla stagione di Martin Satriano.

“Sempre fiducia nei confronti di Satriano. Lo reputo un giocatore molto importante, che ha tutto per diventare grande. Al di là del gol incarna lo spirito battagliero che ci serve”.

Il giovane attaccante uruguaiano nerazzurro è in prestito al club toscano dalla scorsa estate.

La sua stagione parla di 23 presenze e due gol e un assist, 18 presenze da titolare e 5 da subentrato. Forse c’era da attendersi qualcosa in più dal giovanotto ma alla sua prima stagione effettiva in serie A. Ma il tempo è dalla sua parte e l’esperienza maturata ad Empoli non potrà che farlo crescere. In attesa del prossimo mercato, quando sarà da valutare un suo eventuale rientro alla base nerazzurra.