Spezia-Inter 2-1, crollano prima del Porto: rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/03/2023

96′ – Finisce qui. I nerazzurri perdono ancora con una ‘piccola’ e perdono ancora in trasferta. Sconfitta che ancora dimostra tutti i limiti di una squadra che non riesce a sbloccarsi e che adesso rischia la qualificazione in Champions, alla vigilia di una partita di campionato come quella contro la Juventus e alla vigilia di un impegno come quello del Porto.

91′ – Occasione Inter! Dzeko si gira e va fuori di poco

90′ – Sei minuti di recupero

89′ – Esce Maldini per Wisniewski

86′ – Mbala Nzola trasforma il calcio di rigore e porta di nuova avanti lo Spezia

85′ – Rigore per lo Spezia per fallo di Dumfries su Kovalenko

83′ – Lukakuuuuuu! Il belga spiazza Dragowski e pareggia i conti

81′ – Fallo su Dumfries e calcio di rigore

80′ – Esce Darmian ed entra Carboni

77′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, Brozovic con la volèe di destro. Palla fuori

75′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, testa di Lautaro fuori di pochissimo

70′ – Occasione Inter! Calhanoglu va fuori di poco dalla distanza

65′ – Entrano Dzeko, Dimarco, Dumfries e Calhanoglu ed escono Gosens, Barella, D’Ambrosio e Mkhitaryan. Dentro Kovalenko per Agudelo

54′ – Gol Spezia! Gran giocata di Nzola che vince il duello con Acerbi e serve Maldini il cui diagonale batte Handanovic

49′ – Occasione Inter! Angolo di Brozovic, pallone rimesso in mezzo di testa da Acerbi e Bastoni in spaccata manda alto

46′ – Gol annullato a Lautaro per fuorigioco

45′ – Inizia il secondo tempo al Picco con Maldini ed Ekdal per Shomurodov e Zurkowski

Inter arrembante in questo primo tempo allo stadio Picco di La Spezia. Tantissime le occasioni per i nerazzurri, soprattutto il calcio di rigore sbagliato da Lautaro e parato da Dragowski. Grande occasione anche per lo Spezia che colpisce una traversa con Agudelo. La squadra di Inzaghi deve essere più cinica sotto porta per portare a casa tre punti fondamentali.

47′ – Finisce il primo tempo al Picco

45′ – Due minuti di recupero

41′ – Occasione Inter! Che parata di Dragowski! Lautaro si fa metà campo palla al piede calcia di potenza, ma gran riflesso del portiere polacco

32′ – Occasione Spezia! Gran giocata di Agudelo che beffa con un tocco sotto Handanovic, ma la palla si stampa sulla traversa

28′ – Occasione Inter! Batti e ribatti in area ligure, palla che arriva fuori a Mkhitaryan che calcia col destro e va alto di poco

20′ – Occasione Inter! D’Ambrosio in mezzo per Lautaro che calcia in porta, ma Dragowski respinge

19′ – Occasione Inter! Gosens mette in mezzo per Lukaku che svirgola e manda alto

13′ – Lautaro Martinez sbaglia il rigore. Para Dragowski

11′ – Rigore per l’Inter! Il Var da rigore ai nerazzurri per fallo su D’Ambrisio e giallo per Caldara

6′ – Ammonito Gyasi

5′ – Occasione Inter! Lautaro arriva al limite e calcia, Dragowski respinge

3′ – Darmian crossa per Lautaro che schiaccia troppo e la palla è comoda per Dragowski

1′ – Rotola il pallone al Picco

Spezia-Inter, mancano pochi minuti all’inizio della gara. Dopo la bella e convincente vittoria contro il Lecce, la squadra nerazzurra affronterà a breve una squadra ostica come lo Spezia di Semplici. Una sfida che potrebbe essere una vera e propria trappola per gli uomini di Simone Inzaghi, dal momento che, come si sa, in questa stagione, Lautaro e compagni hanno spesso lasciato punti per strada contro le piccole.

Non solo, ma questa sfida si presenta proprio alla vigilia di una sfida importantissima, ovvero la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Per questo bisognerà tenere alta la tensione e pensare solo alla squadra ligure. Intanto, di seguito, ecco le decisioni definitive dei due allenatori.

SPEZIA (3-5-2):

All. Leonardo Semplici.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.