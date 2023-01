Skriniar-Inter, Ranocchia parla dell’ex compagno: parole importanti sul rinnovo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/01/2023

Skriniar-Inter, Andrea Ranocchia parla del difensore slovacco. In casa nerazzurra, oramai da parecchio tempo, non si parla d’altro che della situazione riguardante il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Il numero 37 interista, infatti, vedrà spirare il suo contratto il prossimo giugno e l’intenzione non sembra quella di continuare in maglia nerazzurra per tutta una serie di ragioni.

Prima della partita contro il Parma, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, aveva negato l’esistenza di una deadline, ma l’impressione è che dopo la Supercoppa ci sarà il dentro o fuori del difensore. Se davvero, come pare, Skriniar dovesse rifiutare l’offerta della dirigenza, ovviamente la notizia avrebbe uno scossone in tutto l’ambiente nerazzurro, specie per i tifosi che hanno sempre idolatrato il ragazzo. Intanto, un ex nerazzurro ed ex compagno di Skriniar, come Andrea Ranocchia, ha parlato della situazione.

Skriniar-Inter, il rinnovo si allontana sempre di più: l’ex nerazzurro Ranocchia parla della situazione dello slovacco

Dunque, il rinnovo di Skriniar, sembra essere sempre più improbabile. Una notizia che i tifosi interisti non accoglierebbero bene per l’affetto dimostrato in questi anni al giocatore. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore nerazzurro, Andrea Ranocchia, ha parlato della situazione del rinnovo dell’ex compagno di squadra.

Ranocchia, da tifoso nerazzurro e amico di Skriniar, non si sente di dare consigli. Spera, però, che si possa giungere ad un accordo finale tra le parti, perchè considera il nuovo capitano nerazzurro come uno dei migliori difensori al mondo e con ampi margini di miglioramento. Vedremo come andrà a finire la vicenda, anche se, di fatto, tanti indizi vanno in senso negativo.