Inter, tanti giocatori non all’altezza: Biasin ne stronca due in maniera inequivocabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/01/2023

Inter, Fabrizio Biasin parla di alcuni elementi della rosa nerazzurra. In casa interista, dopo il pareggio che ha decretato l’addio definito alla lotta scudetto e dopo la vittoria striminzita e a fatica contro il Parma ai tempi supplementari, non c’è molta aria di soddisfazione. La squadra, infatti, ad inizio anno, era stata chiamata ad ambire a traguardi molto importanti, e invece, a nemmeno metà della stagione, l’obiettivo principale è già stato abbandonato.

Tante le responsabilità per questa situazione: da una proprietà che non riesce a dare sostegno economico fino ai giocatori che non stanno dimostrando di essere all’altezza di certi traguardi. Tra questi ultimi, addirittura, ce n’è qualcuno che sta deludendo e non da oggi con la maglia dell’Inter e che è oggetto dei mugugni da parte dei tifosi nerazzurri. Di loro, ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin.

Inter, tanti giocatori inadatti al livello della squadra nerazzurra: Biasin senza peli sulla lingua ne stronca due

Dunque, come detto, il momento in casa nerazzurra non è dei più brillanti. Dopo la vittoria contro il Napoli, la squadra ha illuso l’ambiente di poter provare un’insperata rimonta scudetto, ma così non è stato. E il pareggio contro il Parma ha continuato a sollevare parecchi dubbi. In diretta a Telelombardia, il giornalista di Libero, molto vicino alle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, ha definitivamente bocciato due elementi della rosa di Simone Inzaghi.

Si tratta di Joaquin Correa e di Roberto Gagliardini. La prestazione dell’attaccante contro il Parma, infatti, è stata definita come “indecente” dal giornalista. Mentre per quanto riguarda l’ex Atalanta, il suo livello non è stato all’altezza dell’Inter dopo sei anni in rosa e non ci si può aspettare di più. Piccolo asterisco anche per Dumfries, che non sembra essere quello dell’anno scorso o del Mondiale e che rischia di restare un talento inespresso.