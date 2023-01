Skriniar, lo schiaffo all’Inter. C’è un sospetto e non si esclude nulla (GdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 13/01/2023

Skriniar e il rinnovo: l’aria non è buona. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport tornando con prepotenza sull’intricata matassa riguardante il futuro dello slovacco. Le sensazioni, ora, non sarebbero più così ottimistiche. Anzi, il difensore si starebbe allontando dai nerazzurri.

“La fumata bianca tarda ad arrivare e le titubanze di Milan insospettiscono i vertici nerazzurri”, rivela il quotidiano, aprendo ad ogni possibilità.

Skriniar, tentativi fin qui vani. Lo scenario

Tutti fin qui hanno dato segnali al difensore, ma non è bastato. Da Skriniar non è arrivato ancora il sì. “Inzaghi ha più volte sottolineato quanto Skriniar sia innamorato dell’Inter. E anche i compagni, in privato e anche pubblicamente, pur nel rispetto della posizione del giocatore, hanno provato più volte a sondare il terreno per capire il futuro”.

Non si esclude alcun tipo di scenario. Per il giornale, qualora non dovesse arrivare una svolta dopo la partita di Supercoppa contro il Milan, Skriniar potrebbe anche andare via a gennaio. Non ci sono segnali da questo punto di vista, ma la partita sarebbe apertissima, e nulla va escluso. Del resto, il tempo per ascoltare un’eventuale offerta già quest’inverno ci sarebbe. “Schiaffo all’Inter” si legge oggi in modo inequivocabile sulla prima pagina del quotidiano milanese.