Sampdoria Inter, Inzaghi: retroscena su Lautaro e Dimarco

Simone Inzaghi ha analizzato Sampdoria-Inter tamite i microfoni di Dazn, Il match è finito sul risultatao di 2-2 ma sono arrivate pessime notizie per il problema fisico che ha costretto Stefano Sensi ad abbondonare il campo nella ripresa. Il calciatore era subentrato nella ripresa al posto di Hakan Calhanoglu.

L'allenatore nerazzurro ha però confermato che per l'ex Parma si dovrebbe trattare soltanto di crampi, mentre per l'ex Sassuolo la preoccupazione è molta dopo il problema al ginocchio. In questo articolo troverete il motivo dell'infortunio.

Lautaro Martinez,nonostante sia stato uno degli ultimi a rientrare, ha giocato dal primo minuto perché ha garantito di aver ripostato bene nella notte. Per questo motivo è stato subito impiegato. L'argentino, autore del secondo gol, è stato poi sositutito dal connazionale Joaquin Correa. Sanchez, invece, dopo l'infortunio non avrebbe dato garanzie da titolare e per questo non è stato rischiato.

Tanti elogi per Dimarco, autore del primo gol e ritenuto molto funzionale sia per il ruolo di terzo centrale che da esterno a tutta fascia. Le sue caratteristiche sono da esterno ma oggi ha svolto uno ottimo lavoro anche al posto di Bastoni. Il centrale non ha giocato per i problemi fisici avvertiti dopo il ritiro con l'Italia. Qui i dettagli.

Inzaghi ha inoltre confermato che "lui e Calhanoglu sono ottimi tiratori, si fermano spesso a fine allenamento. Sicuramente è una risorsa in più". L'ex Parma dovrebbe aver avuto soltanto dei crampi e dovrebbe essere disponibile per il match contro il Real Madrid, in programma mercoledì quindici settembre.