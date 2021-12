Roma-Inter, i numeri lo confermano: i nerazzurri sono una meraviglia

Roma-Inter, i numeri lo confermano: che meraviglia!

Una partita senza storia, chiusa già nei primi 45' minuti grazie alla magia di Hakan Calhanoglu direttamente da calcio d'angolo - con alcune responsabilità della retroguardia giallorossa - e le reti dell'ex Dzeko e di Denzel Dumfries a sancire un netto 0-3 di puro dominio (leggi qui le pagelle "a mente fredda"). Già, perché come scrive quest'oggi (domenica 5 dicembre 2021, ndr) il Corriere delle Sport: "L'Inter mette in ginocchio la Roma, Inzaghi dà una lezione di calcio a Mourinho e conferma le sue ambizioni da scudetto".

Una partita dominata, da parte dei nerazzurri, come confermano i dati Opta riportati dal quotidiano. Tiri totali quasi in parità (9 per i giallorossi, 10 per l'Inter) con però una maggior precisione da parte dei nerazzurri che centrano lo specchio della porta per 4 volte, contro l'unica degli uomini di Mourinho (per il resto quattro tiri respinti per i padroni di casa, due per gli ospiti). Entrambe le squadre hanno preferito calciare da dentro l'area (7 per l'Inter, 6 per la Roma), procurandosi lo stesso numero di corner, ovvero quattro.

A livello di duelli vinti, netta supremazia nerazzurra con 41 (59,4%), contro i 28 (40,6%) degli uomini di Mourinho che subiscono il dominio degli ospiti anche sul piano dei passaggi dove, con una differenza di 383, si fermano a 379 passaggi totali (i nerazzurri invece toccano quota 762). Gli uomini di Inzaghi (recupera qui le sue dichiarazioni al termine del match), su questo fondamentale, confermano la loro crescita con una percentuale che sfiora quota 93,3%. Anche il possesso palla, ultimo dato analizzato, è stato a favore dell'Inter che ha chiuso con un netto 66,1% - contro il 33,9% della Roma - evidenziando ancora una volta il divario: "L'Inter scavalca il Napoli, resta nella scia del Milan, è una delle squadre più in forma. Una sfida senza storia".