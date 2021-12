Inter news, Inzaghi parla della partita e di Lautaro: le sue parole

Inter news: vittoria straripante per la squadra di Simone Inzaghi che ha parlato del match.

Il tecnico nerazzurro ha trascinato i suoi nella vittoria per 0-3 in casa della Roma e ha fine partita ha mostrato tutta la sua soddisfazione soprattutto per come sono stati conquistati questi punti, con, probabilmente, la migliore prestazione della stagione ed un gioco che riesce a valorizzare tutti i membri della squadra. Intercettato da Dazn, Inzaghi ha detto la sua.

Ecco le sue parole: "Era una partita difficile perchè la Roma in casa aveva perso solo il derby contro la Lazio. Vincere in questo modo ci da tantissima autostima ed è un bel segnale. Io penso che i tantissimi tifosi dell'Inter che stasera erano presenti qui allo stadio saranno stati contenti. Gli infortuni? Abbiamo affrontato queste partite con una grande emergenza in difesa, anche se nessuno se ne è accorto. E' stato un grandissimo segnale stasera. Purtroppo ho perso Correa e Lautaro non stava benissimo e non mi andava di perdere anche lui. Vedremo se potrà recuperare per la partita di martedì".

Inzaghi ha continuato: "Purtroppo giocando così tanto il conto è salato per noi ed anche per le altre squadre, quindi bisogna utilizzare più giocatori possibili. Con lo Spezia Gagliardini è stato il migliore in campo, ma devo alternare tutti i giocatori. Ho questa risorsa di avere tutti uniti e tutti devoti alla causa, quindi cerco di usare sempre i migliori. Io ho giocatori di grande qualità, ma per me l'occupazione degli spazi è fondamentale e noi cerchiamo di svilupparla al meglio in ogni allenamento che facciamo. Anche alla Lazio giocavamo in un determinato modo e divertivamo, poi quando è arrivato il Covid stavamo facendo molto bene e non erano risultati casuali".

Infine, il tecnico, ha concluso: "Io sono arrivato in questa grandissima squadra e non ci siamo abbattuti per aver perso giocatori che erano stati fondamentali per la vittoria dello scudetto dell'anno scorso. Il nostro primo obiettivo era quello di salvaguardare il club e l'abbiamo fatto. Io sono stato sempre tranquillo anche quando avevamo più punti di ritardo perchè sono arrivati per dei rigori sbagliati. Io sono fortunato perchè alleno dei ragazzi straordinari che seguono me ed il mio staff nel migliore dei modi. Il gol di Dumfries? Se lo merita e sta facendo molto bene. Io l'ho sempre alternato con Darmian e adesso sta giocando di più. Se lo merita per come si allena ogni giorno".