Lukaku, lo Scudetto, la missione. Il belga rivela quale sarà il suo ultimo club

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 02/01/2023

Lukaku carica l’ambiente. Big Rom è pronto a riprendersi l’Inter. In un’intervista a Sky, il centravanti belga ha fatto il punto sul suo momento e quello della squadra. Lo Scudetto? Non è una chimera. “Fino a quando una squadra non ha alzato il trofeo tutto è possibile. Se ci credo? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell’impossibile”, le parole riprese dal sito de La Gazzetta dello Sport.

“Vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno lo ha alzato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi. Il campionato finisce il 6 giugno, ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio”, l’ottimistica previsione di Lukaku.

Lukaku, che carica! E sul futuro dice tutto

L’attaccante belga in questi primi giorni dell’anno si mostra particolarmente carico.

C’è, inoltre, già un piano nella sua testa per il futuro. “Io spero di rimanere all’Inter anche in futuro, per me l’Inter è veramente tutto, ma voglio chiudere la carriera all’Anderlecht. L’Inter mi ha dato la possibilità di essere Romelu Lukaku. Prima facevo sempre tanti gol ma mancava un pezzo. Con l’Inter ho vinto con l’amore dei tifosi e della società”, la precisazione di Lukaku, assolutamente attratto dalla prospettiva di ripagare ora la fiducia dopo una prima parte di stagione decisiamente complicata.