L’Inter per la finale di Istanbul non potrà scegliere la maglia

di Redazione, pubblicato il: 19/05/2023

L’Inter a Istanbul sarà formalmente la squadra che giocherà fuori casa. Questo comporta conseguenze almeno fastidiose per il grade pubblico che seguirà il match. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport.

“La formazione che formalmente giocherà in casa è il Manchester City al quale dunque toccherà la scelta della maglia. Nei prossimi giorni da oltre Manica arriverà la comunicazione ufficiale, ma tutto lascia pensare che i Citizens indosseranno la loro prima maglia, quella celeste con i pantaloncini bianchi. In questo caso resta da vedere se l’Inter potrà scendere in campo con la maglia nerazzurra e i pantaloncini neri oppure se dovrà utilizzare la terza maglia, quella gialla. La scelta sarà dell’Uefa.”