Napoli Inter, sei cambi rispetto al Milan: la probabile (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 19/05/2023

Napoli-Inter, archiviata la qualificazione alla finale di Champions i nerazzurri tornano in campo in campionato domenica alle 18:00 contro i campioni d’Italia. Sfida fondamentale in chiave qualificazione alla prossima Champions per la squadra di Simone Inzaghi.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico interista spiegando che dovrebbero esserci alcuni cambi anche in vista della finale di Coppa Italia con la Fiorentina di settimana prossima.

Napoli-Inter, Gosens titolare: in attacco Lukaku-Correa

Solito 3-5-2 ma con almeno sei cambi rispetto all’undici sceso in campo martedì nell’euroderby. Davanti ad Onana, favorito su Handanovic, ci saranno D’Ambrosio, De Vrij ed Acerbi. In centrocampo non ci sarà l’infortunato Mkhitaryan, al suo posto Brozovic che andrà in cabina di regia con Calhanoglu e Barella mezzali.

Sulla corsia destra confermato Dumfries mentre sul versan biposti toccherà a Gosens far rifiatare Dimarco. In attacco la coppia Lukaku-Correa.