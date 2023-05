Inter under14 vince ancora all’Abano Football Trophy

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 19/05/2023

Dopo la vittoria all’esordio contro il Malmö, l’Inter under 14 ha vinto anche la seconda partita dell’Abano Football Trophy – Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme: 3 a 0 contro il Tokyo.

I ragazzi allenati da mister Sala si sono imposti sui pari età giapponesi in un incontro dominato fisicamente e tecnicamente fin dai primi istanti di gara. Le reti sono state messe a segno da Delis Gjeci nel primo tempo, da Pietro Peruch e Dade Lombardi nella ripresa.

A punteggio pieno dopo le prime due giornate di gara, i nerazzurri affronteranno venerdì il Bologna per l’ultima partita del girone. Sabato 20 quarti e semifinali. Domenica 21 la finalissima. Tutte le partite sono ad ingresso gratuito.

Affermatosi negli anni come una delle competizioni più prestigiose d’Europa nel panorama giovanile, il Torneo porta in campo i “giovanissimi” del 2009 di 16 top club, in rappresentanza di 10 Nazioni e 3 continenti.

Nato nel 1991 e riconosciuto nel settore come uno dei tornei dal più alto tasso tecnico d’Europa, Il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme” è un appuntamento ormai consolidato anche per osservatori e talent scout, che approfitteranno delle giornate di gara per mettere sotto la propria lente di ingrandimento i giovani talenti.

Basti pensare ai tantissimi campioni che in passato hanno disputato il Torneo e poi sono diventati protagonisti dei palcoscenici internazionali: Matthijs de Ligt, Jamal Musiala, Lacazette, Jair Tavares, De Ketelaere, Justin Kluivert tra gli stranieri; Miretti, Scalvini, Bove, Moise Kean, Maldini, Florenzi, Gabbiadini, Lasagna, solo per citare qualche nome tra gli italiani. Ma anche campioni del passato come De Rossi e Montolivo.