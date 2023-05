Inter, qualche nerazzurro è già ad Istanbul

di Redazione, pubblicato il: 19/05/2023

(Inter) Mancano più di 20 giorni alla finale con il City ma a Istanbul iniziano a girare facce nerazzurre. Ne dà conto la Gazzetta dello Sport evidenziando che una missione interista è già nella capitale turca. Motivi? “Per curare la logistica che comunque l’Uefa ha già pianificato da tempo. A Nyon niente viene lasciato al caso e gli hotel per le due formazioni sono state bloccati da mesi. Adesso che i nomi delle finaliste sono noti, sono stati assegnati. Al tempo stesso però le delegazioni di Inter e City valuteranno le opzioni proposte come campi per eventuali allenamenti extra rispetto alla rifinitura (che sarà svolta all’Atatürk).