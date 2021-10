Lautaro riposa? Per Scaloni 'forse ci saranno dei ritocchi'

Lautaro Martinez potrebbe riposare nella partita contro il Perù.

L’attaccante argentino dell’Inter, dopo essere stato uno dei protagonisti della partita contro l’Uruguay in cui è andato anche in gol dopo una grande azione, potrebbe non partire titolare nella terza ed ultima sfida di qualificazione per i mondiali. Una notizia che verrebbe accolta dal tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi che dovrà fare i conti con alcune scelte obbligate per il reparto avanzato, soprattutto dopo l’infortunio accorso a Joaquin Correa – a tal proposito, leggi qui la situazione inerente all’attaccante nerazzurro.

A confermare questa possibilità, il ct della nazionale argentina, Scaloni, che in conferenza stampa prima della partita, ha detto: “Non vi dirò chi gioca, forse ci saranno dei ritocchi. Se la squadra funziona e ci dà segnali positivi, non dobbiamo cambiarla più di tanto. Chiedo ai giocatori di non rilassarsi perché tutti i loro compagni si allenano per giocare. Nessuno deve pensare di essere titolare". Che ci possa essere, dunque, davvero un turno di riposo per Lautaro? Lo scopriremo solo domani sera, ma tutti si augurano che possa essere così.

Infatti, in vista di sabato, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con i rientri dell’ultimo minuto da parte dei sudamericani, che arriveranno soltanto poche ore prima della delicatissima gara di campionato contro la Lazio, e di alcuni giocatori che stanno avendo un grande dispendio di energie in campo per aver giocato praticamente sempre. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco nerazzurro, Edin Dzeko sembra essere chiamato ancora agli straordinari, ma per maggiori conferme bisogna attendere le parole di Inzaghi in conferenza e l’ultimo allenamento – leggi qui la situazione dell’attacco dell’Inter.