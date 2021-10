Inter, notizia della notte: c'è il verdetto ufficiale sull'infortunio di Correa

Inter, notizia della notte: c'è il verdetto sull'infortunio di Joaquin Correa.

"Affaticamento muscolare e responso alla mano alla federazione dell'Albiceleste che, di comune accordo con i nerazzurri, lo farà restare in patria per ulteriori esami. L'Inter - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 ottobre - rimane in ansia per un attacco da mettere insieme in base alle condizioni fisica dei nazionali, Inzaghi studia fin da ora le contromosse". Ma cos'è successo a Correa? El Tucu, a quanto si apprende, non si è allenato con il gruppo - dopo il cambio a un quarto d'ora dalla fine con il Paraguay - mentre ieri ha svolto allenamento personalizzato con l'Argentina. Quali saranno le prossime tappe del recupero di Correa? Nella notte fra giovedì e venerdì ci sarà Argentina-Perù "un passaggio - anticipa il quotidiano sportivo - in cui il ct Scaloni con tutta probabilità farà a meno di Correa". E invece giocherà Lautaro Martinez? "Il Toro - 'risponde' il Corriere dello Sport - troverà spazio".

Sabato pomerigio (fischio d'inizio ore 18) è in programma Lazio-Inter. "Inzaghi - ricorda Adriano Ancona nel suo articolo - non ha mai utilizzato Correa da titolare per due partite consecutive in campionato, peraltro. E contro la Lazio si ritrova alle prese con delle soluzioni obbligate: l'Inter del miglior attacco del campionato ha un reparto ridotto all'osso. In più, oltre alla trasferta dell'Olimpico e al crocevia fondamentale di Champions League contro lo Sheriff, all'orizzonte c'è anche il derby d'Italia con la Juventus. Insomma, un calendario tosto in cui non è consigliabile regalare uomini all'infermeria".