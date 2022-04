Juventus-Inter 0-1, le pagelle: Skriniar da applausi, Calha decisivo

Juventus-Inter 0-1, le pagelle dei nerazzurri.

Una partita decisiva e di vitale importanza per il prosieguo delle ambizioni scudetto della squadra di Simone Inzaghi che si conclude con una vittoria parecchio sofferta e, forse, la peggiore prestazione della stagione interista. Ma contavano solo i tre punti, visto il momento e come ha detto lo stesso Inzaghi in conferenza stampa, e i tre punti sono arrivati grazie alla rete su calcio di rigore di Hakan Calhanoglu.

Di seguito, ecco i voti dei giocatori dell'Inter:

HANDANOVIC, 5,5: Ancora incerto tra i pali, ma stavolta viene graziato dalla traversa e dalla scarsa mira dei giocatori della Juventus. Mette le dita quanto basta nella conclusione che porta al palo di Zakaria.

D'AMBROSIO, 6,5: E' uno dei più freschi e si vede. Doveva sostituire de Vrij e lo ha fatto in maniera egregia, limitando parecchio sia Morata che Kean. Prezioso.

SKRINIAR, 7,5: Cos'altro aggiungere? Giocatore monumentale e l'unico che, in questo periodo tribolato è riuscito a mantenere la lucidità. Anche stasera sovrasta l'avversario di turno, che stavolta è il temibilissimo Vlahovic, e lo fa ancora alla grandissima.

BASTONI, 5,5: Nel primo tempo è timido, mentre nella ripresa sale maggiormente. Ma è una partita di sofferenza e anche lui compie qualche imprecisione in fase di disimpegno che poteva costare carissima.

DUMFRIES, 6,5: Un po' più timido del solito, ma è fondamentale nel procurarsi il calcio di rigore decisivo trasformato poi da Calhanoglu.

BARELLA, 5,5: Ancora non si vede il miglior Barella. Corre tanto, ma troppo spesso a vuoto e si fa sovrastare nei duelli da Rabiot. Avrebbe bisogno di rifiatare per ritrovare energie fisiche e mentali.

BROZOVIC, 6: Non manca mai il suo apporta in cabina di regia e tocca la solita quantità industriale di palloni. Qualche volta impreciso, ma si vede che la condizione non è ancora delle migliori.

CALHANOGLU, 6,5: Di fatto, il turco, non ha giocato una grande partita, ma il voto positivo è dettato dal gol decisivo segnato con freddezza su calcio di rigore.

PERISIC, 5,5: Anche lui avrebbe bisogno di riposare. Prova a dare il suo contributo, ma non è lucido come al suo solito e la squadra ne risente.

DZEKO, 5: Un altro giocatore rispetto a quello di inizio stagione. Riesce di rado a far salire la squadra e dialoga poco con i compagni. E' importante che anche lui ritrovi la condizione migliore.

LAUTARO, 5: Stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Si sbatte, ma è poco cattivo e concreto. Rimedia un giallo che gli farà saltare la partita contro il Verona.

DARMIAN, 6: Più difensivo rispetto a Dumfries, si fa vedere anche in avanti, pescando Correa che spreca tutto.

CORREA, 5,5: Non riesce a dare il suo contributo alla squadra. Potrebbe chiuderla, ma manda il pallone alle stelle.

VIDAL, SV

GAGLIARDINI, SV

GOSENS, SV