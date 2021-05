Inter-Sampdoria, la probabile: Conte cambia tutto, ma non in porta

Alle 18:00 i Campioni d'Italia scenderanno in campo contro la Sampdoria, per la prima volta a San Siro dopo la conquista ufficiale del tricolore. Per quanto riguarda l'undici titolare, Antonio Conte sembra intenzionato a dare ampio spazio alle seconde linee, ma non in tutti i reparti.

In porta dovrebbe essere confermato capitan Handanovic, rimandando dunque l'esordio stagionale di Radu tra i pali. In difesa confermato il solo Bastoni, con D'Ambrosio e Ranocchia pronti a prendere il posto di Skriniar e De Vrij. Tante facce "nuove" anche a centrocampo: Hakimi e Young agiranno sulle corsie laterali, mentre la mediana sarà formata da Gagliardini, Vecino ed Eriksen.

Per finire, novità anche in attacco, dove per la prima volta o quasi Romelu Lukaku si siederà in panchina. La coppia di titolari sarà formata da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.