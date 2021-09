Inter-Real Madrid: Inzaghi sorprende non sorprendendo. Le ufficiali

Sono ufficiali le formazioni di Inter Real Madrid, match di Champions League in programma stasera 15 settembre a San Siro.

Per i padroni di casa ritorna Alessandro Bastoni, che ha smaltito l'infortunio delle settimane precedenti.

Inzaghi, invece, per l'attacco si affida alla coppia titolare Lautaro Martinez-Edin Dzeko. Il bosniaco ha concesso anche un'intervista, che potrete leggere qui, prima della gara.

Ci sarà Benzema per gli ospiti con e Vinicius ai lati e Vazquez. Dunque bocciatura per l'attaccante belga Hazard. Rientra, come già annunciato da Ancelotti, David Alaba sulla sinistra.

INTER (3-5-2): Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Darmian Barella Brozovic Calhanoglu Perisic Lautaro Dzeko

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Lucas Vazquez.

ARBITRO: Siebert (Ger).