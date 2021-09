Inter, Edin Dzeko svela il retroscena su Steven Zhang

Edin Dzeko ha parlato prima del fischio iniziale di Inter Real Madrid, match valido per la prima giornata di Champions League.

Soprannome e feeling con Lautaro?

"Si, mi piace. L'ho sentito in questi sei anni. Nell'ultimo mese lo sento sempre di più".

"L'infanzia - ha dichiarato l'attaccante tramite i microfoni di Amazon Prime Sport - non è stata facile ma la gente è uscita più forte. Grazie ai miei genitori sono diventato prima uomo. I calciatori forti possono sempre giocare insieme. Lautaro è un grande giocatore e speriamo di fare grandi cose".

L'ex Roma ha poi rivelato un importante retroscena di mercato su Zhang che risale a quando vestiva la maglia della Roma. "Zhang l'ho conosciuto e mi chiedeva di venire all'Inter. Lo scorso anno ci siamo visti e l'Inter era già campione e mi ha ricordato dell'opportunità". Parole cariche di entusiasmo anche per il nuovo allenatore nerazzurro, che ha ricevuto l'eredità di Antonio Conte, e sulla sfida con il Real Madrid. "Inzaghi ha fatto grandi cose e farà lo stesso per l'Inter. Lukaku ha dato tano negli ultimi anni. Ha fatto tanti gol e bisogna ringraziarlo. Non sento alcun peso perché penso a far bene per la squadra. Guardo al futuro e non vedo l'ora di giocare la Champions. Giochiamo contro i migliori e siamo pronti."